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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения 2018

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Corbis News

Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает, что лучше всего в рамках Евровидения 2018 выступил прошлогодний победитель песенного конкурса Сальвадор Собрал, который в Киеве представлял свою родную Португалию.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Лучшее выступление Евровидение... – это победитель прошлогоднего Евровидения Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дух захватывает... Дай Бог им здоровья!" – подчеркнул музыкант.

Заметим, что португалец исполнил песню Amar Pelos Dois, с которой в 2017 году победил в Киеве, а Велозу ему акомпенував на фортепиано, правда в конце номера и сам запел.

Видео выступления Сальвадора Собрала и Каэтану Велозу в рамках финала Евровидения 2018

Напомним, в этом году на Евровидении победила представительница от Израиля Нетта Барзилай. По итогам финала, она получила 529 баллов.

Кто такой Каэтану Велозу? Это 75-летний бразильский певец и автор песен. Его музыкальная карьера началась в 1965 году. Тогда он писал песни для группы Os Mutantes. Также Каэтану стал одним из основателей тропикалии – художественного направления, сформировавшийся в Бразилии в конце 1960-х годов.

Теги: Новости Украины Евровидение Евровидение 2018 Португалия Сальвадор Собрал Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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