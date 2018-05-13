Вакарчук назвал лучшее выступление Евровидения 2018

Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает, что лучше всего в рамках Евровидения 2018 выступил прошлогодний победитель песенного конкурса Сальвадор Собрал, который в Киеве представлял свою родную Португалию.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Лучшее выступление Евровидение... – это победитель прошлогоднего Евровидения Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дух захватывает... Дай Бог им здоровья!" – подчеркнул музыкант.

Найкращий виступ Євробачення це ...переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral...без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює...Дай Бог їм здоров’я! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 12, 2018

Заметим, что португалец исполнил песню Amar Pelos Dois, с которой в 2017 году победил в Киеве, а Велозу ему акомпенував на фортепиано, правда в конце номера и сам запел.

Видео выступления Сальвадора Собрала и Каэтану Велозу в рамках финала Евровидения 2018

Напомним, в этом году на Евровидении победила представительница от Израиля Нетта Барзилай. По итогам финала, она получила 529 баллов.

Кто такой Каэтану Велозу? Это 75-летний бразильский певец и автор песен. Его музыкальная карьера началась в 1965 году. Тогда он писал песни для группы Os Mutantes. Также Каэтану стал одним из основателей тропикалии – художественного направления, сформировавшийся в Бразилии в конце 1960-х годов.