Вакарчук назвав найкращий виступ Євробачення 2018

Популярний український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає, що найкраще у рамках Євробачення 2018 виступив минулорічний переможець пісенного конкурсу Сальвадор Собрал, який у Києві представляв свою рідну Португалію.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Найкращий виступ Євробачення… – це переможець минулорічного Євробачення Сальвадор Собрал. Без всяких балетів, танців і феєрверків, та ще й з Каетану Велозу. Аж подих захоплює... Дай Бог їм здоров’я!" – підкреслив музикант.

Найкращий виступ Євробачення це ...переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral...без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює...Дай Бог їм здоров’я! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 12, 2018

Зауважимо, що португалець виконав пісню Amar Pelos Dois, з якою у 2017 році переміг у Києві, а Велозу йому акомпенував на фортепіано, щоправда наприкінці номеру й сам заспівав.

Відео виступу Сальвадора Собрала та Каетану Велозу у рамках фіналу Євробачення 2018

Нагадаємо, цьогоріч на Євробаченні перемогла представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай. За підсумками фіналу, вона здобула 529 балів.

Хто такий Каетану Велозу? Це 75-річний бразильський співак і автор пісень. Його музична кар'єра розпочалася в 1965 році. Тоді він писав пісні для гурту Os Mutantes. Також Каетану став одним із засновників тропікалії – мистецького напрямку, що сформувався в Бразилії наприкінці 1960-х років.