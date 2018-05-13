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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вакарчук назвав найкращий виступ Євробачення 2018

31011 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Corbis News

Популярний український музикант і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вважає, що найкраще у рамках Євробачення 2018 виступив минулорічний переможець пісенного конкурсу Сальвадор Собрал, який у Києві представляв свою рідну Португалію.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Найкращий виступ Євробачення… – це переможець минулорічного Євробачення Сальвадор Собрал. Без всяких балетів, танців і феєрверків, та ще й з Каетану Велозу. Аж подих захоплює... Дай Бог їм здоров’я!" – підкреслив музикант.

Зауважимо, що португалець виконав пісню Amar Pelos Dois, з якою у 2017 році переміг у Києві, а Велозу йому акомпенував на фортепіано, щоправда наприкінці номеру й сам заспівав.

Відео виступу Сальвадора Собрала та Каетану Велозу у рамках фіналу Євробачення 2018 

Нагадаємо, цьогоріч на Євробаченні перемогла представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай. За підсумками фіналу, вона здобула 529 балів.

Хто такий Каетану Велозу? Це 75-річний бразильський співак і автор пісень. Його музична кар'єра розпочалася в 1965 році. Тоді він писав пісні для гурту Os Mutantes. Також Каетану став одним із засновників тропікалії – мистецького напрямку, що сформувався в Бразилії наприкінці 1960-х років. 

Теги: Новини України Євробачення 2018 Євробачення Португалія Святослав Вакарчук Сальвадор Собрал
Джерело: 24 Канал
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