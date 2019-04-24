14:16
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Вакарчук ответил, возглавит ли список партии Порошенко на парламентских выборах

      480 Читати новину українською
      Вакарчук сказал, что не пойдет в Раду первым в списке партии Порошенко
      Вакарчук сказал, что не пойдет в Раду первым в списке партии Порошенко / Фото из открытых источников

      Музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опроверг, что на парламентских выборах пойдет в Верховную Раду первым в списке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

      Перед ответом музыкант отметил, что слухи не комментирует, об этом он написал на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Тем, кого боится Зеленский, может быть Вакарчук, – политолог

      Вопрос о первом номере в списке ему задала журналистка Кристина Бердинских, процитировав информацию, которая распространяется в соцсетях.

      Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда!
      – написал Вакарчук.

      Действующий Президент Украины Петр Порошенко после поражения на выборах анонсировал новые лица в своей партии БПП "Солидарность". Их будут выбирать с помощью праймериз.

      Что такое праймериз?
      Тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл "праймериз" состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.

      Сам музыкант хоть комментировал результаты выборов, однако достаточно сдержанно. Он признался, что по-прежнему не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты. Мол, ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не соответствуют его критериям.

      Однако после второго тура Вакарчук отметил, что несмотря ни на что украинцы должны сделать свой выбор осознанно. Так сделал и сам певец.

      А вот после первого тура выборов святослав процитировал отрывок из своей песни "Эверест". В конце статьи певец добавил, что "знает, мы сможем одолеть любую вершину".

      blog_ava
      Как реагирует Запад на результаты президентских выборов в Украине
      сегодня
      16988
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Святослав Вакарчук Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 405
      Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      сегодня , 12:00 Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      Наталя Ромашова 2081
      Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      сегодня , 09:30 Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      Інна Жолобович 4430
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      521
      Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      сегодня , 08:44 Россия и выборы в Украине: как Кремль влиял на мнение избирателей
      Вадим Лабас 3803
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Вместе с Тимошенко в больнице находится соседка из колонии
       22 апреля 2012 , 13:23 2
      Первый тест-драйв Tesla Roadster 2020 года показали на видео
       27 августа 2018 , 16:20
      В Украине вводят уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения
       22 ноября 2018 , 14:09
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук