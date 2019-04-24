Вакарчук ответил, возглавит ли список партии Порошенко на парламентских выборах

Музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опроверг, что на парламентских выборах пойдет в Верховную Раду первым в списке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Перед ответом музыкант отметил, что слухи не комментирует, об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Вопрос о первом номере в списке ему задала журналистка Кристина Бердинских, процитировав информацию, которая распространяется в соцсетях.

Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда!

– написал Вакарчук.

Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда! — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) April 23, 2019

Действующий Президент Украины Петр Порошенко после поражения на выборах анонсировал новые лица в своей партии БПП "Солидарность". Их будут выбирать с помощью праймериз.

Что такое праймериз?

Тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл "праймериз" состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.

Сам музыкант хоть комментировал результаты выборов, однако достаточно сдержанно. Он признался, что по-прежнему не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты. Мол, ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не соответствуют его критериям.

Однако после второго тура Вакарчук отметил, что несмотря ни на что украинцы должны сделать свой выбор осознанно. Так сделал и сам певец.

А вот после первого тура выборов святослав процитировал отрывок из своей песни "Эверест". В конце статьи певец добавил, что "знает, мы сможем одолеть любую вершину".