21:29
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Тем, кого боится Зеленский, может быть Вакарчук, – политолог

      562 Читати новину українською
      Николай Давидюк
      Николай Давидюк / Фото из открытых источников

      По результатам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов в Украине лидирует Владимир Зеленский. Согласно этим данным, его поддержали 73,2% избирателей. Однако, в случае избрания на пост главы государства он может столкнуться с определенными рисками.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

      Читайте также: Какое самое большое достижение Украины за пять лет: версия Дейнеги

      Он пояснил, что для Зеленского будет опасным сигналом, если народ успеет разочароваться в нем еще до парламентских выборов. А для народа – если не успеет. Важно также и то, когда эти выборы состоятся.

      Если за месяц будут внеочередные выборы, то это – очень рискованное время. Ведь если Зеленский зайдет с этим рейтингом, тогда олигархи ничего не будут бояться,
      – предположил эксперт.

      По его словам, если население успеет разочароваться, то это будет хорошо для демократии. Тогда будет конкуренция и не будет единого коррупционного монолита, который будет думать, что все можно и все дозволено, а государство – это приз, который можно делить между собой.

      Рост рейтинга Зеленского безумный, отметил Давидюк. Но разочарование в нем как политике и новый яркий лидер смогут завести в парламент новую коалицию и новых людей. Вопрос в том, кто это будет и какую компанию будет проводить.

      Зеленский сам намекал, кого он боится, когда сказал, что чувствует себя немного Вакарчуком. Эта шутка был не просто так. Апеллировать к Вакарчуку, что тот – старая преступная власть, Зеленский не сможет. И наоборот, Вакарчук сможет спрашивать его, где результат,
      – заверил политолог.

      И подчеркнул, что именно в этом и может быть проблема. Потому что Зеленский создал сильнейший запрос в обществе. Теперь вопрос заключается в том, что он готов делать для людей и каким образом.

      "Он еще не зашел в Верховную Раду, но уже раздал обещаний будто у него два парламента и все его поддержат. У него будет большой рейтинг на улице, но он может не быть отражен в Раде", – подытожил Давидюк.

      Результати екзит-полу

      Результаты экзит-пола по состоянию на 18:00

      Смотрите онлайн-трансляцию марафона "Второй тур выборов президента" на 24 канале:

       

      blog_ava
      Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      сегодня
      81586
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Верховная Рада Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      сегодня , 18:52 В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      2799
      Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      сегодня , 21:02 Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      81585
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 20:29 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      2311
      Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      сегодня , 15:47 Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      Борис Немировський 2080
      Що таке Україна?
      сегодня , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 1485
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Отношения с ЕС зависят от его позиции о трехсторонних переговоров, - Азаров
       27 декабря 2013 , 15:46 14
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Форвард, которым интересовалось Динамо, продолжит карьеру на Туманном Альбионе
       7 января , 15:41
      Авторынок Европы ждут трудные времена
       3 марта , 11:36
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук