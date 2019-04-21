Тем, кого боится Зеленский, может быть Вакарчук, – политолог

По результатам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов в Украине лидирует Владимир Зеленский. Согласно этим данным, его поддержали 73,2% избирателей. Однако, в случае избрания на пост главы государства он может столкнуться с определенными рисками.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

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Он пояснил, что для Зеленского будет опасным сигналом, если народ успеет разочароваться в нем еще до парламентских выборов. А для народа – если не успеет. Важно также и то, когда эти выборы состоятся.

Если за месяц будут внеочередные выборы, то это – очень рискованное время. Ведь если Зеленский зайдет с этим рейтингом, тогда олигархи ничего не будут бояться,

– предположил эксперт.

По его словам, если население успеет разочароваться, то это будет хорошо для демократии. Тогда будет конкуренция и не будет единого коррупционного монолита, который будет думать, что все можно и все дозволено, а государство – это приз, который можно делить между собой.

Рост рейтинга Зеленского безумный, отметил Давидюк. Но разочарование в нем как политике и новый яркий лидер смогут завести в парламент новую коалицию и новых людей. Вопрос в том, кто это будет и какую компанию будет проводить.

Зеленский сам намекал, кого он боится, когда сказал, что чувствует себя немного Вакарчуком. Эта шутка был не просто так. Апеллировать к Вакарчуку, что тот – старая преступная власть, Зеленский не сможет. И наоборот, Вакарчук сможет спрашивать его, где результат,

– заверил политолог.

И подчеркнул, что именно в этом и может быть проблема. Потому что Зеленский создал сильнейший запрос в обществе. Теперь вопрос заключается в том, что он готов делать для людей и каким образом.

"Он еще не зашел в Верховную Раду, но уже раздал обещаний будто у него два парламента и все его поддержат. У него будет большой рейтинг на улице, но он может не быть отражен в Раде", – подытожил Давидюк.

Результаты экзит-пола по состоянию на 18:00

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