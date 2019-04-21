Тим, кого боїться Зеленський, може бути Вакарчук, – політолог

За результатами Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів в Україні лідирує Володимир Зеленський. Згідно з цими даними, його підтримали 73,2% виборців. Однак, у разі обрання на пост голови держави він може зіштовхнутися з певними ризиками.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Він пояснив, що для Зеленського буде небезпечним сигналом, якщо народ встигне розчаруватися в ньому ще до парламентських виборів. А для народу – якщо не встигне. Важливо також і те, коли ці вибори відбудуться.

Якщо за місяць будуть позачергові вибори, то це – дуже ризикований час. Адже якщо Зеленський зайде з цим рейтингом, тоді олігархи нічого не боятимуться,

– припустив експерт.

За його словами, якщо населення встигне розчаруватися, то це буде добре для демократії. Тоді буде конкуренція й не буде єдиного корупційного моноліту, який думатиме, що все можна й все дозволено, а держава – це приз, який можна ділити між собою.

Ріст рейтингу Зеленського шалений, зазначив Давидюк. Але розчарування в ньому як політику й новий яскравий лідер зможуть завести в парламент нову коаліцію й нових людей. Питання в тому, хто це буде і яку компанію проводитиме.

Зеленський сам натякав, кого він боїться, коли сказав, що відчуває себе трохи Вакарчуком. Цей жарт був не просто так. Апелювати Вакарчуку, що той – стара злочинна влада, Зеленський не зможе. Й навпаки, Вакарчук зможе питати його, де результат,

– запевнив політолог.

Й наголосив, що саме в цьому й може бути проблема. Тому що Зеленський створив надзвичайно сильний запит в суспільстві. Тепер питання полягає в тому, що він готовий робити для людей і яким чином.

"Він ще не зайшов у Верховну Раду, але вже роздав обіцянок начебто в нього два парламенти й всі його підтримають. У нього буде великий рейтинг на вулиці, але він може не бути відображений у Раді", – підсумував Давидюк.



Результати екзит-полу станом на 18:00

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