Вакарчук рассказал, как ему работается в Раде и почему пропустил несколько заседаний

Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук признался, что Верховная Рада – не самое лучшее для него место на Земле. Однако политик отметил, что не шел в парламент за положительными эмоциями, а хотел завести в политику как можно больше новых, профессиональных людей.

"Считаю ли я ВРУ лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я не шел туда за положительными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел", – рассказал Вакарчук в интервью "Украинской правде".

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Нардеп отметил, что миссия, которую он определил себе – завести как можно больше новых, профессиональных людей в политику.

Пока политическая конъюнктура складывается так, что у нас небольшая фракция. Возможно, она не такая влиятельная – ведь мы не являемся частью большинства, но де-факто она является влиятельной, потому что каждый наш депутат является профессиональным и имеет свою точку зрения. Часто эта точка зрения, особенно в комитетах, начинает перевешивать,

– рассказал лидер "Голоса".

По словам Вакарчука, жизнь не ограничивается самой Верховной Радой. Сейчас нужно развивать команду в регионах. Для нардепа это новая работа.

Согласно регистрации в электронной системе на сайте Рады, Вакарчук пропустил 8 пленарных заседаний. Однако сам политик это частично опроверг.

"Не может быть. Это неправда! Я пропустил только 3, потому что был в официальной командировке в Стэнфорде. Я не знаю, откуда взялось 8. Впервые об этом слышу, на сайте какая-то неправильная информация", – заверил лидер "Голоса".

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