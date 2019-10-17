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      Вакарчук рассказал, почему на самом деле не пошел в президенты

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      Вакарчук не жалеет, что не пошел в президенты
      Вакарчук не жалеет, что не пошел в президенты / pravda.com.ua

      Святослав Вакарчук не жалеет, что не баллотировался в президенты Украины на выборах весной и убежден, что сейчас в Верховной Раде выполняет "свою основную миссию".

      Лидер "Голоса" в интервью "Украинской правде" сказал, что осознанно не шел на президентские выборы.

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      Я никогда в своей жизни не жалею о тех вещах, которые я уже сделал. Я их осознанно делаю. И вообще это худшее, что может быть – сожалеть о том, что было,
      – сказал Вакарчук.

      По словам политика, работа народным депутатом в Верховной Раде ІХ созыва – миссия, которую он считает своей основной.

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      Вакарчук добавил, что конечно хотел получить лучший результат на выборах в Раду, ведь тогда в парламенте было бы больше членов "Голоса". Это позволило бы партии иметь большее влияние и возможность что-то сделать.

      Когда я вижу тех 20 человек, которые сегодня в парламенте наши, когда я вижу, как они дерутся, как тигры, как львы, как тигрицы и львицы, за те или иные поправки, за те или иные законы... Я понимаю, что я сделал доброе дело – я завел этих людей в парламент, и мне уже приятно за их. Не за свою карьеру, за их,
      – подчеркнул он.

      Также политик рассказал, что за первый месяц работы в Верховной Раде получил более 40 тысяч гривен зарплаты. Однако, он не до конца знает систему ее начисления, так как "там очень сложные надбавки".

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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Святослав Вакарчук - новости Партия Голос Выборы Президента 2019
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