Вакарчук рассказал, почему на самом деле не пошел в президенты

Святослав Вакарчук не жалеет, что не баллотировался в президенты Украины на выборах весной и убежден, что сейчас в Верховной Раде выполняет "свою основную миссию".

Лидер "Голоса" в интервью "Украинской правде" сказал, что осознанно не шел на президентские выборы.

Интересно: О задачах "Голоса" в Раде, семье и общении с Вакарчуком: откровенное интервью с Юрчишиным

Я никогда в своей жизни не жалею о тех вещах, которые я уже сделал. Я их осознанно делаю. И вообще это худшее, что может быть – сожалеть о том, что было,

– сказал Вакарчук.

По словам политика, работа народным депутатом в Верховной Раде ІХ созыва – миссия, которую он считает своей основной.

Читайте также: Чем Притула сейчас занимается в "Голосе": объяснение Вакарчука

Вакарчук добавил, что конечно хотел получить лучший результат на выборах в Раду, ведь тогда в парламенте было бы больше членов "Голоса". Это позволило бы партии иметь большее влияние и возможность что-то сделать.

Когда я вижу тех 20 человек, которые сегодня в парламенте наши, когда я вижу, как они дерутся, как тигры, как львы, как тигрицы и львицы, за те или иные поправки, за те или иные законы... Я понимаю, что я сделал доброе дело – я завел этих людей в парламент, и мне уже приятно за их. Не за свою карьеру, за их,

– подчеркнул он.

Также политик рассказал, что за первый месяц работы в Верховной Раде получил более 40 тысяч гривен зарплаты. Однако, он не до конца знает систему ее начисления, так как "там очень сложные надбавки".



Каким политикам доверяют украинцы / инфографика 24 канала