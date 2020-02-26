"Вакарчук уходит из политики": СМИ распространили российский фейк 12-летней давности

Ряд украинских СМИ распространили информацию, что якобы Святослав Вакарчук заявил, что уходит из политики и составляет мандат депутата. А свой шаг он объяснил тем, что нынешний состав украинского парламента не выполнил своего основного назначения – "создавать видение Украины как современного европейского государства". В партии голос говорят, что это фейк и откровенная манипуляция.

Как отметил спикер "Голоса" Ярема Дух в фейсбуке , СМИ перепечатали новость 2008 года и выдали ее за настоящее.

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По словам Яремы Духа, в 2008 году Вакарчук действительно сделал такое заявление, поскольку понял, что в политику надо идти с командой единомышленников. В итоге музыкант сложил мандат и ушел из партии "Наша Украина – Народная Самооборона".

Ситуацию прокомментировала и пресс-секретарь Вакарчука Виктория Хоменко. Она также назвала новость об уходе лидера "Голоса" из политики абсолютным фейком.

Последний раз Вакарчук ушел из Рады в пятницу в 16:37. В понедельник в 9:15 Вакарчук вошел в Раду через подъезд №5. На момент публикации, Вакарчук все еще находится в Раде, время его выхода из Рады пока не известно. В пресс-службе "Голоса" подтвердили, что сегодня Вакарчук из Радыне выходил,

– иронично добавила она.

Добавим, что на страницах в соцсетях Вакарчука не было никаких сообщений об уходе из политики. Вместо этого он с риторикой политика продолжает комментировать главную тему этой зимы – коронавирус .

Ответственность: вот о чем должны помнить все, кто сейчас занимается защитой от коронавируса. Ответственность ... Posted by Святослав Вакарчук on Tuesday, 25 February 2020

А "разгонять" новость об уходе Вакарчука начали российские СМИ. После этого ее подхватили некоторые украинские ресурсы.

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