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      "Вакарчук уходит из политики": СМИ распространили российский фейк 12-летней давности

      - Читати новину українською
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Ряд украинских СМИ распространили информацию, что якобы Святослав Вакарчук заявил, что уходит из политики и составляет мандат депутата. А свой шаг он объяснил тем, что нынешний состав украинского парламента не выполнил своего основного назначения – "создавать видение Украины как современного европейского государства". В партии голос говорят, что это фейк и откровенная манипуляция.

      Как отметил спикер "Голоса" Ярема Дух в фейсбуке, СМИ перепечатали новость 2008 года и выдали ее за настоящее.

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      По словам Яремы Духа, в 2008 году Вакарчук действительно сделал такое заявление, поскольку понял, что в политику надо идти с командой единомышленников. В итоге музыкант сложил мандат и ушел из партии "Наша Украина – Народная Самооборона".

      Ситуацию прокомментировала и пресс-секретарь Вакарчука Виктория Хоменко. Она также назвала новость об уходе лидера "Голоса" из политики абсолютным фейком.

      Последний раз Вакарчук ушел из Рады в пятницу в 16:37. В понедельник в 9:15 Вакарчук вошел в Раду через подъезд №5. На момент публикации, Вакарчук все еще находится в Раде, время его выхода из Рады пока не известно. В пресс-службе "Голоса" подтвердили, что сегодня Вакарчук из Радыне выходил,
      – иронично добавила она.

      Добавим, что на страницах в соцсетях Вакарчука не было никаких сообщений об уходе из политики. Вместо этого он с риторикой политика продолжает комментировать главную тему этой зимы – коронавирус .

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      Posted by Святослав Вакарчук on Tuesday, 25 February 2020

      А "разгонять" новость об уходе Вакарчука начали российские СМИ. После этого ее подхватили некоторые украинские ресурсы.

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      25 февраля
      Теги: Партия Голос Российская пропаганда СМИ Святослав Вакарчук - новости Новости Украины
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