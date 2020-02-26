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      "Вакарчук іде з політики": ЗМІ поширили російський фейк 12-річної давнини

      -
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Низка українських ЗМІ поширили інформацію, що нібито Святослав Вакарчук заявив, що йде з політики та складає мандат депутата. А свій крок він пояснив тим, що нинішній склад українського парламенту не виконав свого основного призначення – "створювати бачення України як сучасної європейської держави". У партії голос кажуть, що це фей і відверта маніпуляція.

      Як зауважив речник "Голосу" Ярема Дух у фейсбуці, ЗМІ передрукували новину 2008 року та видали її за сьогодення.

      Це цікаво! Що думають українці про політиків, які виступають як актори, ведучі або співаки: опитування

      За словами Яреми Духа, у 2008 році Вакарчук справді зробив таку заяву, оскільки зрозумів, що у політику треба йти із командою однодумців. Зрештою музикант склав мандат і пішов з партії "Наша Україна – Народна Самооборона".

      Ситуацію прокоментувала і прессекретарка Вакарчука Вікторія Хоменко. Вона також назвала новину про відхід лідера "Голосу" з політики є абсолютним фейком.

      Востаннє Вакарчук пішов із Ради у п'ятницю о 16:37. В понеділок о 9:15 Вакарчук зайшов до Ради через під'їзд №5. На момент публікації, Вакарчук все ще перебуває у Раді, час його виходу з Ради – поки не відомий. У прес-службі "Голосу" підтвердили, що сьогодні Вакарчук з Ради не виходив,
      – іронічно додала вона.

      Додамо, що на сторінках у соцмережах Вакарчука не було жодних повідомлень про відхід із політики. Натомість він з риторикою політика продовжує коментувати головну тему цієї зими – коронавірус.

      Відповідальність: ось про що мають пам'ятати всі, хто зараз опікується захистом від коронавірусу. Відповідальність...

      Posted by Святослав Вакарчук on  Tuesday, 25 February 2020

      А "розганяти" новину про звільнення Вакарчука з парламенту почали російські ЗМІ. Після цього її підхопили деякі українські ресурси.

      Зверніть увагу! Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса

      Які видання написали про відхід Вакарчука з політики 

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      25 лютого
      Теги: Партія Голос Російська пропаганда ЗМІ Святослав Вакарчук - новини Новини України
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