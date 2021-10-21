Отныне на Тернопольщине ввели новые условия для работы учреждений и проведения массовых мероприятий.

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Усиление карантина в Тернополе

Заведения общественного питания, спортивные залы, продовольственные и непродовольственные рынки, магазины, государственные структуры не могут работать в случае:

отсутствия 100% вакцинации,

или отрицательного ПЦР тест на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа,

или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанного не более чем за 42 часа,

или документа от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.

Без наличия этих условий нельзя также проводить массовые мероприятия. Правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров.

Местные власти подчеркнули, что карантин усиливают из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных случаев от COVID-19.

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