Відтепер на Тернопільщині запровадили нові умови для роботи закладів та проведення масових заходів.
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Посилення карантину у Тернополі
Заклади громадського харчування, спортивні зали, продовольчі і непродовольчі ринки, крамниці, державні структури не можуть працювати у разі:
- відсутності 100% вакцинації,
- чи негативного ПЛР тест на COVID-19, зробленого не більше як за 72 години,
- чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, зробленого не більше, як 42 години,
- чи документу від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів.
Без наявності цих умов не можна також проводити масові заходи. Правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів.
Місцева влада наголосила, що карантин посилюють через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- В Україні останнім часом погіршується епідемічна ситуація. Наприклад, за добу 20 жовтня виявили 22 415 нових хворих на COVID-19. Серед них – 1 771 дитину та 345 медичних працівників.
- Наразі у червоній зоні карантину перебувають 5 областей. Однак у МОЗ попередили, що 7 регіонів невдовзі теж можуть "почервоніти". Мовиться про Житомирщину, Луганщину, Львівщину, Миколаївщину, Рівненщину, Хмельниччину та Чернігівщину.
- До слова, міжобласні поїздки будь-яким видом громадського транспорту з 21 жовтня дозволені тільки тим, хто має паспорт вакцинації, експрес-тест чи ПЛР-тест.