Про це попередив міністр розвитку громад і територій Олексій Черншиов. Він наголосив, що не варто чекати офіційного введення червоної зони, аби прискорювати темпи вакцинації.
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Чернишов назвав області, в яких можуть запровадити обмеження червоної зони вже найближчим часом, якщо там не посилять протиепідемічні заходи.
Які області під ризиком:
- Житомирщина;
- Луганщина;
- Львівщина;
- Миколаївщина;
- Рівненщина;
- Хмельниччина;
- Чернігівщина.
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