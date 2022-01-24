Когда расширят программу

Однако оплатить коммунальные услуги "вакцинационной тысячей" смогут только люди в возрасте от 60 лет. Об этом президент заявил в своем видеообращении после заседания Совета нацбезопасности и обороны 24 января.

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В течение февраля мы расширим программу для пожилых людей. Они смогут использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг,

– рассказал глава государства.

Он добавил, что уже с сегодняшнего дня украинцы могут потратить деньги с "еПоддержки" на лекарства. Кроме того, уже вскоре программа распространится на детей от 14 лет. Кроме базовых услуг, они также смогут оплатить "вакцинационной тысячей":

образовательные курсы;

образовательные услуги;

образовательные программы.

Смотрите видеообращение Зеленского:

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