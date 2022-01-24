Коли розширять програму
Однак оплатити комунальні послуги "вакцинаційною тисячею" зможуть лише люди, віком від 60 років. Про це президент заявив у своєму відеозверненні після засідання Ради нацбезпеки та оборони 24 січня.
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Упродовж лютого ми розширимо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг,
– розповів глава держави.
Він додав, що вже від сьогодні українці можуть витратити гроші з "єПідтримки" на ліки. Крім того, вже невдовзі програма пошириться на дітей від 14 років. Крім базових послуг, вони також зможуть оплатити "вакцинаційною тисячею":
- освітні курси;
- освітні послуги;
- освітні програми.
Дивіться відеозвернення Зеленського:
Темпи вакцинації в Україні
- Упродовж доби 23 січня щеплення проти коронавірусу зробила 22 541 людина. З них першу дозу отримали 8 280 осіб, а другу – 8 835.
- Додаткову дозу вакцини отримали 87 українців, а бустерну – 5 339.
- Щеплення проводили 348 мобільні бригади з імунізації, 1 895 пункти щеплення та 419 центри вакцинації населення.
- Загалом в Україні повністю вакциновані 14 466 084 людини. Також відомо, що бустерну дозу отримали 208 784 українців.