Коли розширять програму

Однак оплатити комунальні послуги "вакцинаційною тисячею" зможуть лише люди, віком від 60 років. Про це президент заявив у своєму відеозверненні після засідання Ради нацбезпеки та оборони 24 січня.

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Упродовж лютого ми розширимо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг,
– розповів глава держави.

Він додав, що вже від сьогодні українці можуть витратити гроші з "єПідтримки" на ліки. Крім того, вже невдовзі програма пошириться на дітей від 14 років. Крім базових послуг, вони також зможуть оплатити "вакцинаційною тисячею":

  • освітні курси;
  • освітні послуги;
  • освітні програми.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Темпи вакцинації в Україні

  • Упродовж доби 23 січня щеплення проти коронавірусу зробила 22 541 людина. З них першу дозу отримали 8 280 осіб, а другу – 8 835.
  • Додаткову дозу вакцини отримали 87 українців, а бустерну – 5 339.
  • Щеплення проводили 348 мобільні бригади з імунізації, 1 895 пункти щеплення та 419 центри вакцинації населення.
  • Загалом в Україні повністю вакциновані 14 466 084 людини. Також відомо, що бустерну дозу отримали 208 784 українців.