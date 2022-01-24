Коли розширять програму

Однак оплатити комунальні послуги "вакцинаційною тисячею" зможуть лише люди, віком від 60 років. Про це президент заявив у своєму відеозверненні після засідання Ради нацбезпеки та оборони 24 січня.

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Упродовж лютого ми розширимо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг,

– розповів глава держави.

Він додав, що вже від сьогодні українці можуть витратити гроші з "єПідтримки" на ліки. Крім того, вже невдовзі програма пошириться на дітей від 14 років. Крім базових послуг, вони також зможуть оплатити "вакцинаційною тисячею":

освітні курси;

освітні послуги;

освітні програми.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Темпи вакцинації в Україні