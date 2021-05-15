Вакцинированные американцы получат бесплатный бургер и картофель фри – Голос Америки
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал горожанам, которые вакцинируются от коронавируса, бесплатный ваучер на бургер в известном заведении города. Также вакцинированным раздадут картофель фри.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Об этом мэр сообщил, когда сам ел картофель фри и бургер. При этом Билл де Блазио приговаривал "ммм, вакцинация".
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Вакцинированные американцы теперь без масок
Отныне вакцинированные люди в США могут не носить маски на улице и в большинстве помещений. Новые правила обнародовал Центр по контролю и предотвращению заболеваемости. Однако маски должны надевать в местах, где есть большое скопление людей. В частности, на вокзалах, в общественном транспорте и в аэропортах.
Президент Джо Байден назвал новые правила "великим днем для Америки". Он призвал людей вакцинироваться и попросил тех, кто не получил прививки, носить маски.
Как в США поощряют вакцинироваться
Власти США активно поощряют людей к вакцинации. В частности в штате Огайо пообещали разыграть 5 миллионов долларов среди совершеннолетних жителей штата, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Всего проведут 5 розыгрышей, победители которых получат по 1 миллиону долларов.
Инициативу местных властей уже раскритиковать как демократы, так и республиканцы. Они убеждены, что тратить бюджетные средства на розыгрыш – неправильно.
В Вашингтоне заработают музеи
После более года остановки работы в Вашингтоне начинают открываться музеи. В частности, свою работу уже с 15 мая возобновят 3 популярных бесплатных галереи столицы: Музей американского искусства, Национальная портретная галерея и Музей афро-американской истории и культуры.
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