Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал горожанам, которые вакцинируются от коронавируса, бесплатный ваучер на бургер в известном заведении города. Также вакцинированным раздадут картофель фри.

Об этом мэр сообщил, когда сам ел картофель фри и бургер. При этом Билл де Блазио приговаривал "ммм, вакцинация".

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Вакцинированные американцы теперь без масок

Отныне вакцинированные люди в США могут не носить маски на улице и в большинстве помещений. Новые правила обнародовал Центр по контролю и предотвращению заболеваемости. Однако маски должны надевать в местах, где есть большое скопление людей. В частности, на вокзалах, в общественном транспорте и в аэропортах.

Президент Джо Байден назвал новые правила "великим днем для Америки". Он призвал людей вакцинироваться и попросил тех, кто не получил прививки, носить маски.

Как в США поощряют вакцинироваться

Власти США активно поощряют людей к вакцинации. В частности в штате Огайо пообещали разыграть 5 миллионов долларов среди совершеннолетних жителей штата, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Всего проведут 5 розыгрышей, победители которых получат по 1 миллиону долларов.

Инициативу местных властей уже раскритиковать как демократы, так и республиканцы. Они убеждены, что тратить бюджетные средства на розыгрыш – неправильно.

В Вашингтоне заработают музеи

После более года остановки работы в Вашингтоне начинают открываться музеи. В частности, свою работу уже с 15 мая возобновят 3 популярных бесплатных галереи столицы: Музей американского искусства, Национальная портретная галерея и Музей афро-американской истории и культуры.

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