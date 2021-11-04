В автобусе есть бригада из медработников, которые делают прививки всем желающим. О маршруте информируют заблаговременно.

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Какова ситуация с коронавирусом в Одессе

За день в передвижном пункте вакцинируют примерно 800 человек. Больше всего желающих было именно 30 и 31 октября. Сейчас Одесская область снова в лидерах по суточной заболеваемости, а местные больницы заполнены на 95%.

Кроме того, в городе очень низкий показатель вакцинации по сравнению с другими украинскими городами.

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В автобусе можно подписать декларацию

Кроме передвижного, сейчас в городе работает еще 10 стационарных пунктов прививки.

"Может прийти любой человек, житель любого района. Если он не подписал декларацию с семейным врачом, то может сделать это здесь. Нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон", – рассказала директор Центра первичной медицинской помощи №7 Анна Павлега.

Вакцинобус в Одессе: смотрите видео



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала