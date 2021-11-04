У автобусі є бригада із медпрацівників, які роблять щеплення усім охочим. Про маршрут інформують завчасно.

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Яка ситуація з коронавірусом в Одесі

За день у пересувному пункті вакцинують приблизно 800 людей. Найбільше охочих було саме 30 та 31 жовтня. Наразі Одещина знову в лідерах за добовою захворюваністю, а місцеві лікарні заповнені на 95%.

Крім того, у місті дуже низький показник вакцинації в порівнянні з іншими українськими містами.

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В автобусі можна підписати декларацію

Окрім пересувного, нині у місті працює ще 10 стаціонарних пунктів щеплення.

"Може прийти будь-яка людина, мешканець будь-якого району. Якщо він не підписав декларацію з сімейним лікарем, то може зробити це тут. Потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон", – розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги №7 Ганна Павлега.

Вакцинобус в Одесі: дивіться відео



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