ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту "Карфагена"

Об этом сообщили в САП.

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Предохранение еще одному фигуранту

Прокуратура сообщила, что речь идет о заключении под стражу заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В то же время СМИ утверждают, что речь об Александре Демьянчуке, который на пленках НАБУ фигурировал как "Консультант". Фигурант находится под стражей до 2 января 2027 года.

В Центре противодействия коррупции заявили, что ВАКС не уведомил журналистов об этом судебном заседании.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген", в которую входили действующие силовики и правоохранители. По данным следствия, они обеспечивали прикрытие мошенническим колл-центрам, подделке денег и насильственным преступлениям.