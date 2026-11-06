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ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту "Карфагена"

Дария Черныш
Карфаген, мера пресечения Александру Демьянчуку

Черговий фігурант "Карфагену" отримав запобіжку / ВАКС

Высший антикоррупционный суд 6 ноября избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "Карфаген". Суд назначил Александру Демьянчуку содержание под стражей без альтернативы внесению залога.

Об этом сообщили в САП.

 
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Предохранение еще одному фигуранту

Прокуратура сообщила, что речь идет о заключении под стражу заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В то же время СМИ утверждают, что речь об Александре Демьянчуке, который на пленках НАБУ фигурировал как "Консультант". Фигурант находится под стражей до 2 января 2027 года.

В Центре противодействия коррупции заявили, что ВАКС не уведомил журналистов об этом судебном заседании.

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Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген", в которую входили действующие силовики и правоохранители. По данным следствия, они обеспечивали прикрытие мошенническим колл-центрам, подделке денег и насильственным преступлениям.

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