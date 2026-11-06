ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту "Карфагену"

Про це повідомили у САП.

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Запобіжка ще одному фігуранту

Прокуратура повідомила, що йдеться про взяття під варту заступника начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Київській області.

Водночас ЗМІ стверджують, що мова про Олександра Дем'янчука, який на плівках НАБУ фігурував як "Консультант".

Фігурант перебуватиме під вартою до 2 січня 2027 року.

У Центрі протидії корупції заявили, що ВАКС не повідомив журналістів про це судове засідання.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген", куди входили чинні силовики та правоохоронці. За даними слідства, вони забезпечували прикриття шахрайським кол-центрам, підробці грошей і насильницьким злочинам.