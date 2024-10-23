Об этом сообщили журналисты "Громадського" со ссылкой на ответ от Национального антикоррупционного бюро. Там отметили, что проводят досудебное расследование по признакам отмывания имущества, полученного преступным путем.

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Что известно об аресте квартиры Витюков

В НАБУ сообщили, что в рамках расследования детективы проверяют обстоятельства приобретения квартиры семьей Витюков.

Поводом для обращения прокурора с соответствующим ходатайством является существование совокупности достаточных оснований и разумных подозрений считать, что указанная квартира может подлежать специальной конфискации в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Украины,

– говорится в ответе бюро.

В то же время, по словам НАБУ, к ним не поступали запросы от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по аресту этой квартиры.

В НАПК отказались отвечать журналистам, проводилась ли экспертиза стоимости квартиры Витюков во время мониторинга образа жизни.

Стоит отметить, что речь идет о квартире на 195 квадратных метров в одном из киевских ЖК, которую жена Ильи Витюка приобрела в декабре 2023 года. Об этом говорилось в соответствующем расследовании Слідства.Інфо. Известно, что рыночная стоимость такой недвижимости – 21,5 миллион гривен. Однако сам Илья Витюк в своей декларации указал, что приобрел эту квартиру почти вдвое дешевле – за 12,8 миллиона гривен.