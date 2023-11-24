В Центре противодействия коррупции заявили, что говорится о Сергее Копистыре, который является фактическим владельцем группы компаний KSM-GROUP. Меру пресечения избрали 24 ноября.

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Что известно о мере пресечения застройщику, который мог пытаться подкупить Кубракова

Сегодня, 24 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения к владельцу частного общества-застройщика в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Срок действия меры пресечения – до 19 января 2024 года,

– заявили в Высшем антикоррупционном суде.

Там объяснили – если подозреваемый внесет залог, то на него возложат процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурорам, следователю судьи или суду по каждому их вызову и требованию;

не покидать пределы Киева и Бориспольского района Киевской области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении лицами;

сдать на хранение органам ГТС свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В Центры противодействия коррупции рассказали, что Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ведь он ходатайствовал о 199,998 миллиона гривен залога.

Решение принял следователь судья Виктор Маслов. Копистыру взяли под стражу в зале суда,

– объяснили в ГПК.

Там также добавили, что Сергей Копистира, помимо большого количества компаний, которые могут быть подконтрольны ему, владеет:

3 домами;

2 земельными участками;

3 нежилыми помещениями;

Mercedes-Benz S560 4matic limousine 2019 года выпуска;

Mitsubishi L200 2012 года выпуска.

Вместе с женой им принадлежит 8 нежилых помещений, 2 садовых дома, 4 земельных участка и 2 квартиры в Киеве.

Что известно о попытке подкупа Кубракова

21 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении директору государственного предприятия и фактическому владельцу частного общества-застройщика в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или участником. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5 – 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что они разоблачили лица, которые пытались подкупить вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

В частности, между министерством и застройщиком заключены договоры о строительстве на государственном земельном участке жилых домов.

Осознавая наличие оснований для расторжения указанных договоров по инициативе Министерства, фактический владелец предприятия-застройщика в соучастии с директором государственного предприятия высказал предложение топ-чиновнику предоставить ему за не разрыв указанных договоров и содействие в их реализации неправомерную выгоду в размере 2% от площади будущих жилых домов (5200 квадратных метров),

– заявили в САП.

Впоследствии фактический владелец предприятия обеспечил регистрацию на "доверенное лицо" чиновника имущественные права на 15 квартир в одном из жилых комплексов столицы. Их общая площадь – 785 квадратных метров. Один из них даже передал в собственность.

В САП заверили, что министр Александр Кубраков сотрудничал с НАБУ и САП, содействовал расследованию.