22 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю.
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В чем подозревают Щиголя
Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации подозревается в завладении государственными средствами при закупке предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Речь идет о сумме более 62 миллионов гривен.
Какой приговор вынес суд
В Центре противодействия коррупции сообщили, что на заседании суда были два депутата от "Слуги Народа", которые предлагали взять на поруки экс-председателя Госспецсвязи. Это Александр Федиенко и Михаил Крячко. Федиенко входит в Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, а Крячко возглавляет Комитет по цифровой трансформации. Однако этого не случилось.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, применив к Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей. Но за него еще могут внести залог в размере 25 миллионов гривен.
В случае внесения залога на подозреваемого возложат ряд обязанностей, в том числе воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.
Щиголя уже отправили в СИЗО. Мера пресечения будет действовать до 21 января 2024 года.
Следует отметить, что по этому делу сейчас 6 подозреваемых.
Схема в Госспецсвязи: главное о деле
- 20 ноября стало известно, что правительство уволило руководителей Госспецсвязи Щиголя Юрия и Жору Виктора, а работники НАБУ и САП сообщили им о подозрениях в завладении государственными средствами.
- По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год владелец группы компаний (предварительно, Роман Коваль) вступил в сговор с руководством Госспецсвязи.
- Подозреваемые привлекли две подконтрольные компании и засекретили закупку, что позволило избежать открытых торгов и обеспечить победу этих двух фирм.
- После этого подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило с ними договоры по поставке соответствующего программного обеспечения, приобретенного у иностранного производителя и услуг. В общей сложности подконтрольным компаниям было перечислено более 285 миллионов гривен.
- Однако реальная стоимость ПО составила 223 миллиона гривен. То есть осталась разница в 62 миллиона гривен, которой и завладели участники схемы.
- В НАБУ заявили, что подозреваемые вывели средства на счета подконтрольных компаний за границей, чтобы легализовать деньги и распределить их между собой.
- 22 ноября ВАКС избрал меру пресечения для Романа Коваля. Он будет содержаться под стражей с правом внесения залога в размере 50 миллионов гривен.