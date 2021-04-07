Антикоррупционный суд в очередной раз отменил уголовное производство по делу экс-министра угольной промышленности Игоря Насалика. Речь идет об обвинениях в недостоверном декларировании.

Детали решения суда

Соответствующее решение коллегия ВАКС одобрила еще 1 апреля. Обнародовали его только 7 апреля.

Ранее ВАКС отменил закрытие дела экс-министра энергетики Насалика

Ходатайство о закрытии дела подал прокурор. Он заявил, что рассмотрение производства нельзя продолжать, поскольку 27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Сторона защиты и сам обвиняемый возражали против удовлетворения такого ходатайства прокурора. Они говорили, что признание статьи "неконституционной" имеет своим правовым следствием принятие судом оправдательного приговора. Поэтому защита настаивала на дальнейшем рассмотрении дела.

Сторона защиты отмечали, что длительное уголовное преследование, из-за широкого освещения в СМИ, нанесло ущерб репутации обвиняемого, а закрытие уголовного производства постановлением ВАКС никоим образом не способствовало ее восстановлению,

– говорится в сообщении.

После того, как суд закрыл дело уголовного производства, Насалик подал жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

В ВАКС заявили, что исследовав предоставленные материалы и заслушав участников судебного процесса, суд считает безусловно необходимым закрыть производства по обвинению указанного лица в совершении уголовного правонарушения".

Что известно о деле Насалика