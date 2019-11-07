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      Делом экс-министра Насалика займется Антикоррупционный суд: в чем его подозревают

      56 Читати новину українською
      Игорь Насалик
      Игорь Насалик / community.com.ua

      Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

      Об этом сообщает пресс служба САП.

      К теме: НАБУ завершило досудебное расследование по делу министра Насалика: детали

      В чем подозревают Насалика?

      По версии следствия, в 2014 году Игорь Насалик занял 1 миллион 249 тысяч американских долларов.

      Впрочем, он не указал информации об этом в своих ежегодных электронных декларациях (в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

      Что известно про Игоря Насалика?
      56-летний народный депутат III, IV и VIII созывов, экс-министр энергетики и угольной промышленности с апреля 2016 года.

      Трижды избирался городским главой города Калуш, Ивано-Франковской области.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд е-декларирование САП Игорь Насалик
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