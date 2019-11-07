Справою ексміністра Насалика займеться Антикорупційний суд: у чому його підозрюють
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.
Про це повідомляє пресслужба САП.
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У чому підозрюють Насалика?
За версією слідства, у 2014 році Ігор Насалик позичив 1 мільйон 249 тисяч американських доларів.
Втім він не вказав інформації про це у своїх щорічних електронних деклараціях (у 2015, 2016, 2017 і 2018 роках).
Що відомо про Ігоря Насалика?56-річний народний депутат III, IV і VIII скликань, ексміністр енергетики і вугільної промисловості з квітня 2016 року.
Тричі обирався міським головою міста Калуш, Івано-Франківської області.