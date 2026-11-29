Полномасштабная война изменила жизнь многих украинских военных не только на фронте, но и по возвращении из него. Тяжелые травмы, продолжительное лечение и реабилитация становятся началом нового этапа, на котором приходится заново учиться даже простейшим обыденным вещам.

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Ветеран 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", художник и руководитель пространства "Ветеран О Буче" Валентин Алексеенко в интервью для 24 Канала рассказал о службе танкистом, тяжелой травме позвоночника и сложном пути восстановления. Он поделился своим опытом лечения в Харькове, Киеве и Львове, объяснил, как начал создавать картины колесами колесного кресла, и рассказал о помощи ветеранам и их семьям.

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Где вас застало полномасштабное вторжение и почему вы решили пойти добровольцем до войска?

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Я хорошо помню это утро. Проснулся от звонка мамы где-то в начале шестого. Она сказала, что началась война, но я сначала даже не придал этим словам большого значения, потому что еще спал. У меня будильник был заведен на 7:20, нужно было собираться на работу, поэтому я положил трубку и попытался уснуть. А потом подумал, что нужно все-таки посмотреть, что происходит.

Открыл телефон, зашел в телеграммы и увидел сообщения о ракетных ударах по Чугуеву. Сначала даже не мог понять, почему бьют по Харьковской области, по городу, который я тогда не воспринимал как прифронтовый. Начал читать другие новости и постепенно осознал, что ситуация действительно очень серьезная. На тот момент мы с женой и маленькой дочерью жили в Немешаево, примерно в восьми километрах от Бучи.

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Я быстро оделся и побежал в магазин "Фора", чтобы купить консервы и другие продукты. Уже в начале семи там было очень много людей, полки с крупами быстро пустели, свечи разобрали, у касс возникали споры. Смотрел на все это и до сих пор не мог поверить, что война действительно началась.

Это утро запомнилось еще и погодой. Небо было хмурым, затянутым, как в тумане. Над домами в направлении Гостомеля пролетали ракеты. Их не было видно, но гул стоял ощущаемой вибрацией. Затем начали появляться сообщения об ударах по воинским частям, над нами летали самолеты и вертолеты, и никто не понимал, чьи они.

Я сам не понимал, это наши самолеты или нет. Ракеты летели очень низко, стоял такой гул, что вибрация была. Их не было видно, потому что небо было затянуто. Хаос был в голове, я до конца не мог поверить, что все это происходит– вспомнил Алексеенко.

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В первые дни мне позвонил по телефону кум, который жил в селе Козинцы неподалеку от Немешаево, и предложил переехать к нему. В доме была печка и летняя кухня, поэтому даже при отключении электроэнергии или газа можно было приготовить еду. Мы переехали туда вместе с семьей. Я тогда уж очень хотел пойти в армию, звонил по телефону родному дяде, который в свое время добровольцем ушел в АТО, и говорил, что нужно что-то делать.

У меня за плечами уже была срочная служба. С 2016 по 2018 год я служил в Десне в танковых войсках, ездил на танках, стрелял из них и понимал, как работает эта техника. Поэтому изначально хотел вернуться именно в танковое подразделение. Но тогда было непонятно, куда обращаться. В Буче и Ирпене люди самоорганизовывались, создавали группы, пытались получить оружие, но не всегда это удавалось.

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В Козинце мы оставались до 11 марта. Российские войска оккупировали соседние населенные пункты, базировались, в частности, в районе Дибровы и Рубежовки, а затем начали обстреливать и наше село. В доме находились маленькие дети, в том числе моя дочь, а также несколько женщин с астмой. Приобрести необходимое лекарство на тот момент было уже практически невозможно, поэтому мы решили уезжать.

Жена тогда была в гипсе, передвигалась на костылях. Я раньше говорил ей, что хочу воевать, но она категорически возражала. У нас из-за этого было несколько тяжелых разговоров, она плакала, переживала за меня, за ребенка. Но объяснить, почему меня настолько тянуло в армию, я даже сейчас до конца не могу.

Мы добрались до Хмельнитчины, где знакомые помогли найти дом в одном из сел. Когда я увидел, что жена и дочь в безопасности, что рядом есть друзья, которые могут им помочь, окончательно решил идти в армию. Вместе с кумом и нашим другом Сергеем мы поехали в военкомат в Волочиске.

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Добровольцев тогда было очень много. Моих друзей не взяли, поскольку у них не было военного опыта. Когда увидели мой военный билет и записи о службе в танковых войсках, сразу сказали, что такие специалисты нужны. Мне сообщили, что на следующее утро в десять будет автобус в воинскую часть.

На обратном пути я больше всего думал о том, как сказать все жене. Решил в тот вечер ничего ей не говорить, чтобы мы могли побыть вместе без слез и переживаний. А на следующее утро попросил собрать необходимые вещи и сказал, что меня попросили помочь перегнать танки для отправки на фронт.

Я ей сказал: "Мне нужно помочь ребятам танки перегнать на эшелон. На три дня, и вернусь". Не вернулся. Вернулся через два с половиной года– рассказал ветеран.

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Когда мы приехали в автобус, жена вдруг поднялась, отбросила костыли и пошла ко мне, хотя ей еще нужно было ходить в гипсе. Я помню это все еще. Было тяжело, но старался весело держаться. Даже когда сел в автобус, рассказывал анекдоты, шутил и ребята потом вспоминали, что не понимали, как человек едет на войну и постоянно смеется. Может быть, у меня просто сработал такой защитный механизм.

На решение пойти добровольцем повлияла и смерть моей бабушки. Она оставалась в оккупированном Ворзеле, пережила инсульт, но к ней вовремя не смогли допустить врачей. Когда родственникам наконец-то разрешили ее вывезти, она умерла вскоре после доставки в больницу. Это тоже стало для меня очень тяжелым ударом.

До вторжения у нас была обычная спокойная жизнь. Я работал торговым представителем, мы с женой воспитывали дочь, постепенно обустраивали квартиру. А потом пришли россияне, и все это пришлось оставить.

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Они были у меня дома. Я оставил квартиру, в которой росла моя дочь. У меня все было хорошо: я работал, была жена, дочь, мы потихоньку обживались. Они не вовремя пришли. Вообще не должны здесь быть. И нужно было, чтобы кто-то им дал это понять. Тогда многие люди шли добровольцами, и я стал одним из них– объяснил Алексеенко.

Нас привезли в танковую часть в Ярмолинцах 16 марта, а уже 19-го ночью снарядили оружием и амуницией и железной дорогой отправили с эшелоном танков обратно под Киев. Для меня это стало огромной мотивацией, потому что мы вернулись практически в родные места. Я раньше работал в Киеве, хорошо знал эти районы, каждый путь, поэтому понимал, что теперь должен защищать собственный дом.

Нас разместили на заводе Антонова на Святошине, который россияне постоянно обстреливали артиллерией и ракетами. Там находились несколько украинских подразделений. Нашей задачей было не допустить посадки вражеских самолетов на взлетную полосу. Мы устанавливали пулеметы, оборудовали позиции, копали окопы, заменяли полосу и фактически выполняли задачи пехоты.

После освобождения Киевщины в начале апреля нас вернули к месту постоянной дислокации в Хмельницкой области. Приблизительно через две недели отправили на учебу, где формировали танковые экипажи для 93-й бригады "Холодный Яр". А в конце мая меня перебросили на Донетчину, в район Свободного Поля, для усиления третьего батальона, ранее понесшего потери.

Там я уже прямо воевал как танкист. Мы работали в районе Свободного Поля, Привольного и Великой Новоселки, проводили много времени в технике, выполняли боевые задания. Бывало, что я не выходил из танка круглые сутки. В августе 2022 года мы почти три дня отражали российское наступление, после чего весь наш экипаж подали награждение орденом "За мужество" III степени. Награды мы получили, а в сентябре мне в первый раз дали отпуск.

После отпуска я вернулся на то же направление и оставался там до 6 марта 2023 года. Тогда наше подразделение получило приказ изменить район выполнения задач. Мы думали, что нас отправят под Бахмут, уже морально к этому готовились и даже отправили домой лишние вещи. Но нас опрокинули на Купянское направление, где мы снова объединились с другими подразделениями нашей бригады.

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Как вы получили тяжелую травму и из-за чего лечение в Харькове, Киеве и Львове оказалось столь сложным?

Травму получил 19 июля 2024 года в Купянском районе Харьковской области. На тот момент я уже более двух лет служил, прошел обучение и получил офицерское звание. Это был очень жаркий день. Мы с собратьями выполняли инженерные работы, обустраивали укрытия для танков, фактически подземные капониры с накрытием, чтобы техника не была видна из воздуха.

Перед этим по нашему месту дислокации несколько раз прилетали управляемые авиабомбы. Часть техники была повреждена, в соседнем подразделении погибли люди. Среди них был и военный, которого я раньше учил в Донецком направлении после его мобилизации. Поэтому мы решили максимально скрыть технику, чтобы она не привлекала россиян.

Работали все, даже командир роты вместе с нами носил бревна. После работы пошли обмыться. Я заходил в воду последним, еще думал просто зайти или нырнуть. Решил нырнуть, ударился головой и сломал шею. Сразу понял, что произошло нечто очень серьезное.

Два с половиной года войны, непростые направления, постоянная работа в танке, а здесь такая травма из-за несчастного случая. Я потерял сознание, собратья вытащили меня из воды, и очнулся уже на берегу. Не ощущал тела вообще, но первое, о чем подумал, была жена.

Первая моя фраза была: "Не говорите жене". Я лежу, не чувствую тела вообще. Но тогда еще думал, что сейчас быстро отойду, поеду в больницу, сделают два укола, может, просто позвоночник забил, и все будет хорошо– вспомнил Алексеенко.

За мной приехала скорая, кажется, из Большого Бурлука. Мне зафиксировали шею и повезли в Харьков. Дорога длилась примерно три часа, причем я хорошо знал те полевые маршруты, ведь раньше мы ездили на танках. Даже просил фельдшера поднять меня, чтобы показать лучший путь. Но он ответил, что я уже наездился и должен теперь лежать.

В Харьковской военной больнице мне сразу сделали компьютерную томографию. Нейрохирург показал снимок, на котором было видно серьезное смещение позвоночника. По его словам, смещение составляло около полутора сантиметров. Он даже не был уверен, как меня оперировать и переживу ли я следующую ночь.

Впоследствии меня перевезли в Харьковскую областную больницу, где за операцию взялся нейрохирург Бабалян. Я очень благодарен этому врачу. Позже другие специалисты, которым показывали результаты операции, говорили, что вряд ли кто-нибудь смог бы сделать лучше. Некоторые даже говорили, что не взялись бы за подобный случай. Я благодарен ему за то, что могу сейчас сидеть и разговаривать с вами.

После Харькова меня планировали эвакуировать в Киев поездом, но в конце концов увезли реанимационным автобусом. На кровати меня, по моим ощущениям, недостаточно хорошо закрепили. Во время движения я наклонился на бок, потом меня повернули назад. Тогда не придал этому большого значения, но уже во Львове выяснилось, что установленная в хребте конструкция сместилась. Я предполагаю, что это могло произойти именно во время этой перевозки.

В Киеве меня доставили в Александровскую больницу. Первые три дня находился в урологическом отделении, поскольку в реанимации нейрохирургии не было свободного места. Потом меня перевели в соответствующее отделение. Там установили трахеостому, но по моим наблюдениям и тем, что мне впоследствии объясняли, во время вмешательства возникли осложнения с трахеей.

Через некоторое время один из врачей отключил меня от аппарата искусственной вентиляции легких и предложил попытаться дышать самостоятельно. После этого у меня случился отек легких, и я впал в кому. Все происходило на виду жены. Давление резко снизилось, мне вводили препараты для его поддержания, в том числе норадреналин.

Жене тогда сказали, что при таком состоянии я могу прожить всего несколько дней. Но я выжил. Даже находясь в коме, помню некоторые разговоры вокруг себя. Приблизительно через сутки пришел в себя. Испытывал страшный голод, однако нормально говорить еще не мог. Через трахеостому некоторое время общался только движениями губ, а жена уже научилась меня понимать.

В общей сложности в Александровской больнице я провел около полутора месяцев. За значительную часть этого времени нуждался в аппарате ИВЛ. Два врача, работавших посменно, помогали мне постепенно тренировать самостоятельное дыхание. На момент дальнейшей эвакуации во Львов я уже мог дышать без аппарата, хотя еще нуждался в дополнительной поддержке.

Полноценной реабилитации, по моему мнению, в Киеве не было. Ко мне приходил физический терапевт, немного разминал ноги и руки, но я тогда еще не знал, как выглядит настоящая реабилитация после такой травмы. Жена тем временем искала врачей и возможности дальнейшего лечения, обращалась в разные медицинские учреждения.

В одном из них после просмотра моих снимков ей сказали, что я останусь лежащим и не смогу двигать даже руками. Посоветовали приспособить специальную компьютерную мышку, которой я смогу пользоваться ртом. Нам фактически предлагали смириться с тем, что таковой будет вся моя дальнейшая жизнь.

Жене сказали, что я всю жизнь буду лежать, что даже руки не будут двигаться. Посоветовали вставить мне мышку в рот, чтобы я мог щелкать планшетом. А я тогда еще не знал, какой должна быть реабилитация, и не понимал, что со мной будет дальше– рассказал ветеран.

В конце концов нам посоветовали как можно быстрее переезжать в другое медицинское учреждение. Мы смогли попасть в списки на эвакуацию во Львов. Первую возможность упустили, потому что боялись неизвестности, не понимали, что нас ждет. Но потом согласились.

Это было примерно 1 или 2 сентября. Нас перевозили эвакуационным поездом, на котором не работал кондиционер. Из-за жары мне снова стало плохо, и во Львов я прибыл в очень тяжелом состоянии. Меня сразу отправили в реанимацию, где снова пришлось обеспечивать дыхание через трубку.

Я очень благодарен львовским врачам, которые тогда меня спасали. Помню реаниматолог Амина и Юлию, а также торакального хирурга Богдана Сербина. Уже в первые сутки они обнаружили, что у меня накопилось почти литр жидкости в легких. Совершили рентген, провели необходимые процедуры и откачали жидкость.

Позже мне сделали КТ и обнаружили смещение конструкции, установленной в позвоночнике во время операции в Харькове. В Киеве, по моему словам, повторного КТ или МРТ так и не провели. Мне объясняли это тем, что не знали, как проделать соответствующее обследование в моем состоянии. В то же время в Харькове и Львове такие обследования смогли сделать.

Я не могу точно сказать, насколько иначе все сложилось бы в случае своевременного выявления проблемы. Но тогда, может быть, еще оставался шанс поправить положение конструкции. Львовский нейрохирург говорил о необходимости повторной операции, однако возникла другая серьезная проблема.

За время пребывания в Киеве у меня образовался пролежень четвертой стадии в участке копчика, достигающего кости. Поэтому, как объясняли врачи, повторное вмешательство на позвоночнике было опасным из-за риска инфекционных осложнений. Лечение пролежня длилось более года. А когда состояние кожи позволило бы вернуться к вопросу операции, конструкция уже обросла тканями, а кость срослась в неправильном положении.

Ситуация, возможно, могла быть лучше, но вовремя этого не обнаружили. Когда во Львове сделали КТ, выяснилось, что конструкция в позвоночнике съехала. А потом больше года мы лечили пролежень, и за это время кость уже срослась криво. Для новой операции пришлось бы снова ломать позвоночник– объяснил Алексеенко.

Врачи предупреждали, что такое вмешательство связано с новыми рисками, а результат невозможно предположить. Поэтому восстановление продолжилось уже с учетом того состояния, в котором я находился. Предстояла длительная реабилитация, во время которой нужно было заново учиться пользоваться руками, пересаживаться и выполнять повседневные действия.

Картины колесами колесного кресла стали новым этапом жизни.

Как проходила ваша реабилитация в Unbroken и откуда возникла идея создавать картины не кистью, а колесами колесного колеса?

После нескольких месяцев в реанимации я попал в совершенно другой подход к восстановлению. Во Львове со мной стали заниматься практически с первого дня. Ко мне пришел физический терапевт Ростислав, а также эрготерапевт Мария. Мы сразу начали работать над движениями руками, мышцами и всем, что еще можно было восстанавливать.

Утром у меня было примерно час физической реабилитации. Мы постепенно укрепляли мышцы, начиная с самых простых движений в постели. Эрготерапия помогала научиться выполнять повседневные дела с теми возможностями, которые остались после травмы. Ведь нужно не только восстанавливать силу, но и приспосабливаться к новому положению, чтобы я мог быть как можно самостоятельнее и меньше зависеть от других.

Мы работали практически непрерывно в течение года. Сначала жена сама переносила меня с кровати в колесное кресло, используя простыню. Потом, когда руки немного окрепли, я научился пересаживаться с помощью специальной доски. Постепенно начал больше двигаться самостоятельно, помогать жене и выполнять вещи, которые раньше казались недоступными.

Сейчас мои пальцы полноценно не работают, но я уже могу воспроизвести свою подпись и даже что-то написать. Для этого потребовалось много ежедневной работы. В реабилитации принципиально не просто посещать занятия, а повсевременно повторять упражнения, пока тело равномерно не научится делать нужные движения.

Кроме физических занятий, в Unbroken я пробовал разные творческие и социальные проекты. Участвовал в радиопроектах, в частности в "Одиссее возвращения из войны", занимался лепкой, рисованием, даже играл в театре. В Первом львовском театре, находясь в колесном кресле, читал тексты других военнослужащих. Мне нравилось пробовать что-то новое, и многие из этих занятий оказались очень интересными.

Жене тоже было нелегко после моей травмы. Она очень тяжело переживала все, что с нами произошло, работала с психологом и нашла для себя определенную поддержку в рисовании. К нам приходили художники, проводили арттерапевтические занятия, жена рисовала, а я часто сидел рядом и наблюдал.

Однажды увидел, как люди работают кистями, и пошутил, что в мире есть художники, рисующие руками, ногами, зубами, а я могу попытаться сделать картину колесами своего кресла. Хотелось создать что-то необычное, ведь из-за травмы я не могу полноценно работать пальцами.

Я в шутку сказал: в мире есть много людей, которые рисуют кистью, руками, ногами, даже зубами. А я, имея нерабочие пальцы, могу, чтобы было неповторимо, проехать колесами колесного колеса по холсту и попытаться создать рисунок. Я посмеялся, а все, по-видимому, восприняли это серьезно– вспомнил ветеран.

Приблизительно через две недели ко мне пришла Екатерина Садова, которая очень помогала людям в Unbroken. Она принесла холсты и краски и сказала, что будем рисовать. Я сначала даже не понял, о чем идет речь, ведь уже забыл ту шутку. Но оказалось, что она запомнила его, подготовила все необходимое и решила дать мне возможность попробовать.

Екатерина познакомила меня с художницей Звездой Савкой. Вместе мы создали мою первую картину на Winstation. Она была довольно проста: я несколько раз проехал колесами, оставляя на холсте желтые линии, а затем перекрыл часть изображения черным цветом.

Для меня это был образ человеческой жизни. Желтые линии символизировали обычные дни, когда человек живет, строит планы, думает о будущем, а затем неожиданно случается все меняющее событие. Так я воспринимал и собственную историю. Эту первую картину подарил Unbroken, где она осталась. Потом там появилась еще одна моя работа.

Позже мы со Звездой Савкой создали "Повороты судьбы". Это произошло во время Недели искусства во Львове, в Ратуше. О картине много писали украинские медиа, и мне это было неожиданно. Я даже находил упоминания о себе на разных страницах в интернете и удивлялся, насколько людей заинтересовало такое творчество.

Еще одной важной работой стал "Танец добра и зла". Ее я создавал в AZAG Gallery при поддержке волонтерки Марины, которая тоже помогала с организацией рекорда. Мне предоставили простор для работы, и на холсте появилось сочетание черных и желтых следов колес.

В центре картины эти следы образовали нечто похожее на две танцующие фигуры. Я увидел в этом образ человека, постоянно переживающего разные события: что-то хорошее меняется плохим, потом снова приходит радость. Мы не можем предположить, что с нами произойдет завтра, но можем продолжать двигаться и находить возможности для творчества.

Когда жизнь закручивается в такой клубок, когда между собой переплетаются плохие и хорошие события, ты никогда не знаешь, когда случится что-нибудь плохое, а когда хорошее. Но как бы то ни было, нужно продолжать жить. И можно творить, в каком бы состоянии ты ни был. Главное – не сдаваться и не опускать руки– объяснил Алексеенко.

Благодаря этому творчеству я стал рекордсменом Украины в номинации, связанной с созданием картин колесами колесного кресла. Для меня это было еще одним неожиданным результатом. Сначала все начиналось с шутки, а затем превратилось в дело, которое заинтересовало очень много людей.

Есть у нас со Звездой Савкой и картина "Начало". На ней остались не только следы моего колесного кресла, но и отпечатки ее ног. Это символизирует начало нашего творчества и моего собственного пути в искусстве. Я пока не спешу называть себя художником, ведь для меня это еще новый опыт, в котором я многое учусь.

Звезда также впервые так тесно работала с ветераном в рамках творческой реабилитации. Мы хотели показать, что люди могут создавать нечто общее, даже если двигаются по-разному и имеют разные физические возможности. На картине есть следы колес, ног, несколько цветов, в том числе красный. Для меня это история о движении и новых начинаниях.

Одна из моих последних работ сейчас находится в музее немецкого города Вюрцбург. Я создал ее во время поездки в Германию, и она очень понравилась людям, увидевшим процесс рисования. Картину планируют выставить на аукцион, а все вырученные средства передать на реабилитацию детей в Unbroken Kids.

Я очень благодарен всем людям, которые помогли мне открыть это направление. Екатерине Садовой, Звезде Савке, работникам Unbroken, волонтерам и многим другим. Ведь без их поддержки я, возможно, так и оставил бы свою идею обычной шуткой.

Танцы, спорт и помощь ветеранам стали частью обновления

Вы попробовали адаптивные танцы, теннис и даже марафон, а сейчас возглавляете пространство "Ветеран О Буча". Как эти занятия помогли вам возобновляться и какую поддержку сегодня могут получить ветераны и семьи?

Танцы тоже начались в Unbroken. Мне написала работавшая менторкой Виктория и предложила приобщиться к проекту адаптивных танцев. Планировалось, что будут участвовать люди на колесных креслах и протезах, будут репетиции и выступление. Но так сложилось, что до занятий наконец дошел только я.

Сначала моей партнершей стала профессиональная танцовщица и хореографиня Дария. Я тогда вообще не понимал, как можно танцевать в колесном кресле, но очень хотел попробовать. Мне всегда интересно делать что-то новое, даже если поначалу оно кажется необычным или сложным.

Мы начали репетировать, а затем впервые выступили на паркете во Львове. Людям очень понравилось, некоторые даже плакали. Для меня это был неожиданный опыт, показавший, что танец может существовать в совершенно иной форме, чем я представлял раньше.

После возвращения в Бучу я начал танцевать уже со своей женой. Нас поддержали Екатерина Шапиро и ее муж Олег, с которыми мы продолжили репетицию. Для нас это стало не только творческим занятием, но возможностью проводить время вместе, восстанавливаться физически и получать новые эмоции.

Я вообще не понимал, как могу танцевать на колесном кресле, но очень хотел попробовать. А потом, когда мы уже начали заниматься, я понял, как это полезно. Даже после обычной репетиции расшевелишся, лучше чувствуешь себя физически. Поэтому я советую людям на креслах колесных, которые мало двигаются, попробовать танцы– поделился ветеран.

Спорт также стал важной частью моего обновления. В Unbroken я попробовал даже большой теннис, когда к нам приезжали Элина Свитолина и Сергей Стаховский. Так как мои пальцы не работают полноценно, ракетку пришлось привязывать к руке, в частности малярным скотчем.

Сначала мы пробовали играть с Сергеем Стаховским, а потом я несколько раз опрокинул мяч через сетку с Элиной Светолиной. Она произвела на меня очень сильное впечатление своей сосредоточенностью и профессионализмом. Конечно, играть в теннис в колесном кресле с моими физическими ограничениями непросто, но сам опыт мне очень понравился.

Еще я участвовал в марафоне Unbroken. И это была вообще отдельная история, потому что меня записала эрготерапевт Мария, когда я еще даже нормально сидеть в кресле не мог. Она сообщила о предстоящем марафоне, а я сначала не воспринял ее слова серьезно. Ведь тогда меня можно было слегка толкнуть пальцем, и я мог утратить равновесие.

Но Мария верила, что справлюсь. Мы каждый день занимались, тренировали руки и мышцы, использовали специальные варежки с липучками, которыми фиксировали гантели. Иногда я еще дремал в палате перед занятием, а она уже стояла рядом и ждала, когда начнем работать.

Тренировка была непростой, но впоследствии я понял, насколько они помогли. Я постепенно стал увереннее сидеть, управлять креслом и выполнять движения, которые раньше казались невозможными. А участие в марафоне стало одним из первых крупных спортивных мероприятий, к которым присоединился после травмы.

Я говорю Марии: "Какой марафон? Вы вообще с ума сошлись?" А она мне очень верила. Муштровала меня каждый день, привязывала гантели к рукам, мы занимались, потом пересаживались в кресло. Я вам скажу, она хорошо меня тренировала, но это в конечном итоге помогло– рассказал Алексеенко.

Сейчас у меня уже меньше возможностей приобщаться к новым проектам, потому что появилась постоянная работа. Я возглавляю ветеранское пространство "Ветеран О Буча", созданное в марте 2026 года. Наша задача – помогать ветеранам, членам их семей, семьям погибших защитников и защитниц, пропавших без вести военнослужащих и находящихся в плену.

У нас работают 11 специалистов по сопровождению ветеранов. Есть мой заместитель Сергей, непосредственно координирующий их работу. Часть специалистов работает в самом пространстве, а другие – в старостинских округах Бучанского общества, чтобы людям не приходилось специально ехать в город с каждым вопросом.

Мы стараемся организовать работу по принципу единого окна. Человек приходит с определенной проблемой, а мы помогаем разобраться, какие документы нужны, какие программы доступны и к кому следует обратиться. Это касается местных программ поддержки и возможностей, предусмотренных для ветеранов.

В пространстве работает ЦНАП, который по нашему графику принимает ежедневно с 8:00 до 12:00. По четвергам можно получить консультации по Пенсионному фонду, а по вторникам к нам приходят представители Центра занятости. Также есть специалисты управления социальной политики, а по четвергам консультации предоставляют юристы областного центра имени Баранова.

Если человеку нужна психологическая помощь, мы также можем его организовать. Это может быть одна консультация или более длительная работа, например 10 – 15 занятий с психологом. Пытаемся подобрать специалиста, с которым ветерану будет комфортно работать.

Для меня важно, чтобы ветераны и их семьи не оставались один на один с бюрократией. Часто люди просто не знают, на какие программы могут рассчитывать, куда подавать документы или как получить необходимую помощь. Наши специалисты должны объяснить это доступно и при возможности провести человека через соответствующие процедуры.

Мы также развиваем партнерство с другими организациями. В частности, был заключен меморандум о сотрудничестве с Центром исследований беспилотных систем, связанным с "Генералом Черешней". Такое взаимодействие предполагает поддержку ветеранского сообщества, возможности обучения, трудоустройства, организации мероприятий и другие направления помощи.

Моя основная работа сейчас состоит в том, чтобы развивать пространство, привлекать новых партнеров, рассказывать людям о наших возможностях. Ведь важно не только создать центр, но и сделать так, чтобы ветераны знали его существование и могли им воспользоваться.

Иногда мы сталкиваемся с вопросами, на которые мы не можем сразу ответить. Но это не значит, что человека нужно просто отправить домой. Мы должны сами найти необходимую информацию, обратиться к соответствующим специалистам или помочь человеку попасть туда, где его вопросы смогут решить.

У нас простор работает с таким принципом: ветеран или член его семьи не должен услышать слова "нет". Даже если мы чего-то не можем или не знаем, мы должны это узнать или помочь узнать. И направить человека туда, где ему действительно помогут. В любом случае– подчеркнул глава пространства "Ветеран О Буче".

Мы еще молодая команда, работаем чуть больше полугода, поэтому тоже постоянно учимся. Если возникают замечания, пытаемся разобраться, назначить встречу и устранить проблему. Для меня важно, чтобы люди понимали: мы открыты к общению и готовы работать с каждым обращением.

Консультацию по государственным программам можем предоставить ветерану из любой области Украины. Если человек приедет из Харьковщины или Львовщины, мы объясним, какие государственные механизмы поддержки для него существуют. А о местных программах можем детально консультировать прежде всего о том, что действует в Бучанской общине.

Я также очень болезненно воспринимаю высказывания, которые формируют негативные стереотипы по отношению к ветеранам. В частности, когда начинают говорить, что по возвращении военнослужащих обязательно будет расти преступность. Я поддерживаю позицию тех, кто требует от государственных чиновников, прежде всего, ответственности за надлежащую подготовку системы поддержки ветеранов.

Люди, прошедшие войну, нуждаются в уважении, помощи и возможностях вернуться к гражданской жизни. А государственные институты должны работать над тем, чтобы эта поддержка была доступна, понятна и реальна. Именно этим мы каждый день стараемся заниматься в своем пространстве.

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