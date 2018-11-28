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      Валентин Наливайченко инициирует принятие закона о добровольческой украинской армии

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      Валентин Наливайченко инициирует принятие закона про добровольческую украинскую армию
      Валентин Наливайченко инициирует принятие закона про добровольческую украинскую армию / Фото из открытых источников

      Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко считает, что настало время на законодательном уровне утвердить создание добровольческой армии и инициирует соответствующий законопроект.

      "Настало время принять закон и создать добровольческую украинскую армию", – убежден Наливайченко. Как вариант, замечает он, можно взять опыт Эстонии или Финляндии и создать резервную армию.

      По его словам, создание такая армии является особенно важной задачей во время военного положения.

      "И тогда во время введения правового режима военного положения будут в наличии мобилизационные батальоны", – сказал он.

      Кроме того, Наливайченко считает, что необходимо предоставить всем, кто входит в состав таких военных формирований, право владеть оружием, согласно установленному законом порядку.

      "Убежден – настало время предоставить это право тем, кто хочет и может защищать свою страну", – подчеркнул политик.

      Кроме этого, лидер Движения "Справедливость" представил свой президентский план восстановления мира и деоккупации территорий Украины, оккупированных Россией.

      Он отметил, что план предусматривает конкретные шаги и решения по восстановлению экономики и обороноспособности, усилению вооруженных сил и борьбы с коррупцией.

      Теги: Новости Украины Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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