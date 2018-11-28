Валентин Наливайченко инициирует принятие закона о добровольческой украинской армии

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко считает, что настало время на законодательном уровне утвердить создание добровольческой армии и инициирует соответствующий законопроект.

"Настало время принять закон и создать добровольческую украинскую армию", – убежден Наливайченко. Как вариант, замечает он, можно взять опыт Эстонии или Финляндии и создать резервную армию.

По его словам, создание такая армии является особенно важной задачей во время военного положения.

"И тогда во время введения правового режима военного положения будут в наличии мобилизационные батальоны", – сказал он.

Кроме того, Наливайченко считает, что необходимо предоставить всем, кто входит в состав таких военных формирований, право владеть оружием, согласно установленному законом порядку.

"Убежден – настало время предоставить это право тем, кто хочет и может защищать свою страну", – подчеркнул политик.

Кроме этого, лидер Движения "Справедливость" представил свой президентский план восстановления мира и деоккупации территорий Украины, оккупированных Россией.

Он отметил, что план предусматривает конкретные шаги и решения по восстановлению экономики и обороноспособности, усилению вооруженных сил и борьбы с коррупцией.