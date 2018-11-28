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      Валентин Наливайченко ініціює ухвалення закону про добровольчу українську армію

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      Валентин Наливайченко ініціює ухвалення закону про добровольчу українську армію
      Валентин Наливайченко ініціює ухвалення закону про добровольчу українську армію / Фото з відкритих джерел

      Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає, що настав час на законодавчому рівні затвердити створення добровольчої армії й ініціює відповідний законопроект.

      "Настав час ухвалити закон і створити добровольчу українську армію", – переконаний В. Наливайченко. Як варіант, зауважує він, можна взяти досвід Естонії чи Фінляндії та створити резервну армію.

      За його словами, створення такої армії є особливо важливим завданням під час воєнного стану.

      "І тоді під час введення правового режиму воєнного стану будуть в наявності мобілізаційні батальйони", – сказав він.

      Крім того, Наливайченко вважає, що необхідно надати всім, хто входить до складу таких військових формувань, право володіти зброєю, відповідно до встановленого законом порядку.

      "Переконаний – настав час надати це право тим, хто хоче і може захищати свою країну", – наголосив політик.

      Крім цього, лідер Руху "Справедливість" представив свій президентський план відновлення миру та деокупації територій України, окупованих Росією.

      Він наголосив, що план передбачає конкретні кроки та рішення з відновлення економіки та обороноздатності, посилення збройних сил і боротьби з корупцією.

      Теги: Новини політики Новини України Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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