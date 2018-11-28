Валентин Наливайченко ініціює ухвалення закону про добровольчу українську армію

Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає, що настав час на законодавчому рівні затвердити створення добровольчої армії й ініціює відповідний законопроект.

"Настав час ухвалити закон і створити добровольчу українську армію", – переконаний В. Наливайченко. Як варіант, зауважує він, можна взяти досвід Естонії чи Фінляндії та створити резервну армію.



За його словами, створення такої армії є особливо важливим завданням під час воєнного стану.

"І тоді під час введення правового режиму воєнного стану будуть в наявності мобілізаційні батальйони", – сказав він.



Крім того, Наливайченко вважає, що необхідно надати всім, хто входить до складу таких військових формувань, право володіти зброєю, відповідно до встановленого законом порядку.

"Переконаний – настав час надати це право тим, хто хоче і може захищати свою країну", – наголосив політик.



Крім цього, лідер Руху "Справедливість" представив свій президентський план відновлення миру та деокупації територій України, окупованих Росією.



Він наголосив, що план передбачає конкретні кроки та рішення з відновлення економіки та обороноздатності, посилення збройних сил і боротьби з корупцією.