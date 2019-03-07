18:38
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве

      8 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко и Игорь Курус
      Валентин Наливайченко и Игорь Курус

      "Выдающийся украинский писатель, ученый, публицист Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве".

      Об этом заявил лидер Движения "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко после посещения музейной экспозиции к 130-летию со дня рождения Тараса Франко – сына Великого Каменяра. Организатором выставки, развернутой в квартире-музее семьи Ивана Франка в Киеве, является Международный фонд Ивана Франко.

      По словам Наливайченко, династия Франко – это золотой фонд украинства. Нужно изучать и всячески популяризировать наследие Ивана Франко – в школах и вузах.

      Политик призвал также поддержать деятельность Международного фонда Ивана Франко, из которого финансируются премии для украинских и иностранных франковедов.

      Директор Международного фонда Ивана Франко Игорь Курус поблагодарил Валентина Наливайченко за внимание к наследию семьи Франко и особенно за раскрытие архивов КГБ, в которых были документы, пролившие свет на трагическую судьбу потомков Великого Каменяра.

      blog_ava
      Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
      сегодня
      2649
      Теги: Новости политики Литература Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мне говорили: ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
      сегодня , 18:30 Мне говорили: ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина
      20
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 32243
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня , 08:13 8 марта – праздновать или нет? Опрос
      990
      Где в Украине продали больше всего квартир в 2018: красноречивые цифры – инфографика
      сегодня , 17:31 Где в Украине продали больше всего квартир в 2018: красноречивые цифры – инфографика
      93
      Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      сегодня , 17:00 Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      Олексій Чибісов 355
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук