Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве

"Выдающийся украинский писатель, ученый, публицист Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве".

Об этом заявил лидер Движения "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко после посещения музейной экспозиции к 130-летию со дня рождения Тараса Франко – сына Великого Каменяра. Организатором выставки, развернутой в квартире-музее семьи Ивана Франка в Киеве, является Международный фонд Ивана Франко.

По словам Наливайченко, династия Франко – это золотой фонд украинства. Нужно изучать и всячески популяризировать наследие Ивана Франко – в школах и вузах.

Политик призвал также поддержать деятельность Международного фонда Ивана Франко, из которого финансируются премии для украинских и иностранных франковедов.

Директор Международного фонда Ивана Франко Игорь Курус поблагодарил Валентина Наливайченко за внимание к наследию семьи Франко и особенно за раскрытие архивов КГБ, в которых были документы, пролившие свет на трагическую судьбу потомков Великого Каменяра.