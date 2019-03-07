18:20
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, 6 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Валентин Наливайченко: Іван Франко заслуговує на повноцінний музей і гідний пам'ятник у Києві

      26 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко та Ігор Курус
      Валентин Наливайченко та Ігор Курус

      "Видатний український письменник, науковець, публіцист Іван Франко заслуговує на повноцінний музей і гідний пам'ятник у Києві".

      Про це заявив лідер Руху "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко після відвідання музейної експозиції до 130-річчя з дня народження Тараса Франка – сина Великого Каменяра. Організатором виставки, розгорнутої у квартирі-музеї родини Івана Франка у Києві, є Міжнародний фонд Івана Франка.

      За словами Наливайченка, династія Франків – це золотий фонд українства. Потрібно вивчати і всіляко популяризувати доробок Івана Франка – в школах і вишах.

      Політик закликав також підтримати діяльність Міжнародного фонду Івана Франка, з якого фінансуються премії для українських та іноземних франкознавців.

      Директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус подякував Валентинові Наливайченку за увагу до спадщини родини Франків і особливо за розкриття архівів КҐБ, в яких були документи, що пролили світло на трагічну долю нащадків Великого Каменяра.

      blog_ava
      Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
      сьогодні
      11110
      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко Література
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма
      сьогодні , 17:31 Вихідний на 8 березня: пережиток СРСР чи норма
      Світлана Попова 280
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 31565
      8 березня – святкувати чи ні? Опитування
      сьогодні , 08:13 8 березня – святкувати чи ні? Опитування
      2721
      Де в Україні продали найбільше квартир у 2018: промовисті цифри – інфографіка
      сьогодні , 17:31 Де в Україні продали найбільше квартир у 2018: промовисті цифри – інфографіка
      278
      Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      сьогодні , 17:00 Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      Олексій Чибісов 304
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук