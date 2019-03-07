Валентин Наливайченко: Іван Франко заслуговує на повноцінний музей і гідний пам'ятник у Києві

"Видатний український письменник, науковець, публіцист Іван Франко заслуговує на повноцінний музей і гідний пам'ятник у Києві".

Про це заявив лідер Руху "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко після відвідання музейної експозиції до 130-річчя з дня народження Тараса Франка – сина Великого Каменяра. Організатором виставки, розгорнутої у квартирі-музеї родини Івана Франка у Києві, є Міжнародний фонд Івана Франка.



За словами Наливайченка, династія Франків – це золотий фонд українства. Потрібно вивчати і всіляко популяризувати доробок Івана Франка – в школах і вишах.



Політик закликав також підтримати діяльність Міжнародного фонду Івана Франка, з якого фінансуються премії для українських та іноземних франкознавців.



Директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус подякував Валентинові Наливайченку за увагу до спадщини родини Франків і особливо за розкриття архівів КҐБ, в яких були документи, що пролили світло на трагічну долю нащадків Великого Каменяра.