Валентин Наливайченко предлагает принять "Азовский пакет санкций" против Российской Федерации

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко предлагает немедленно принять "Азовский пакет санкций" против РФ в ответ на акт агрессии в Азовском море.

По мнению политика, этот пакет должен предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией и введение визового режима.

"Азовский пакет санкций" Наливайченко предусматривает также ограничение свободной конвертации рубля, прекращение деятельности российского бизнеса в стратегических отраслях, в частности в энергетике и аграробизнесе.

Политик напомнил, что 8 ноября этого года Министерство финансов США расширило санкции против РФ важной финансовой составляющей и исключая интеграцию Крыма агрессором через инвестиции и проекты, в том числе частные.

Украина должна быть сильным звеном в системе международных санкций против агрессора, подчеркнул политик.