17:46
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Валентин Наливайченко предлагает принять "Азовский пакет санкций" против Российской Федерации

      77 Читати новину українською
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / ukranews.com

      Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко предлагает немедленно принять "Азовский пакет санкций" против РФ в ответ на акт агрессии в Азовском море.

      По мнению политика, этот пакет должен предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией и введение визового режима.

      "Азовский пакет санкций" Наливайченко предусматривает также ограничение свободной конвертации рубля, прекращение деятельности российского бизнеса в стратегических отраслях, в частности в энергетике и аграробизнесе.

      Политик напомнил, что 8 ноября этого года Министерство финансов США расширило санкции против РФ важной финансовой составляющей и исключая интеграцию Крыма агрессором через инвестиции и проекты, в том числе частные.

      Украина должна быть сильным звеном в системе международных санкций против агрессора, подчеркнул политик.

       

      Теги: Новости политики Украина – Россия Министерство финансов Украины Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      В Украине объявили военное положение: что это значит
       26 ноября , 22:44 1
      Туск отметил очередное доказательство агрессии России в Украине
       24 ноября 2017 , 17:13
      Экс-депутат рассказал, какое министерство наиболее погрязло в коррупции
       5 марта 2016 , 13:52
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Власть должна объяснить народу, что предусматривает военное положение, – Игорь Луценко
       сегодня , 17:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук