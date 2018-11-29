Валентин Наливайченко пропонує прийняти "Азовський пакет санкцій" проти Російської Федерації

Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко пропонує негайно прийняти "Азовський пакет санкцій" проти РФ у відповідь на акт агресії в Азовському морі.

На переконання політика, цей пакет має передбачати розрив дипломатичних відносин з Росією і запровадження візового режиму.

"Азовський пакет санкцій" Наливайченка передбачає також обмеження вільної конвертації рубля, припинення діяльності російського бізнесу в стратегічних галузях, зокрема в енергетиці і аграробізнесі.

Політик нагадав, що 8 листопада цього року Міністерство фінансів США розширило санкції проти РФ важливою фінансовою складовою і унеможливлюючи інтеграцію Криму агресором через інвестиції і проекти, зокрема приватні.

Україна має бути сильною ланкою в системі міжнародних санкцій проти агресора, наголосив політик.



