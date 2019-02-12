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      Валентин Наливайченко предлагает разместить в Украине военный контингент США

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / ukranews.com

      Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко выступает с инициативой размещения на территории Украины ротационного контингента американских военных.

      Такой шаг, по словам Наливайченко, позволит на практике ускорить интеграцию Украины в евро-атлантическое пространство безопасности, привлечь мощные иностранные инвестиции в национальную инфраструктуру и ОПК, обновить отечественные технологии, но главное – выйти на новый уровень стратегического сотрудничества между Украиной, США и Польшей.

      По мнению политика, иностранные партнеры Украины должны быть заинтересованы в размещении американского военного контингента на территории Украины для прикрытия американской военной базы, систем ПВО и ресурсно-логистических баз на территории Польши.

      По словам Наливайченко, такой шаг целесообразный, учитывая изменение баланса сил и угроз в связи с расторжением Договора о ракетах средней и малой дальности.

      Реализовать эту инициативу можно в три этапа. Сначала – создание отдельной украинской воинской части, которая будет элементом регионального присутствия США. Следующий шаг – размещение на территории Украины т.н. "ротационных сил", то есть контингента американских военных, состав которого меняется в зависимости от потребностей. Третий этап – принятие официального решения о создании стационарной военной базы.

      "После победы на президентских выборах, я немедленно инициирую украино-польско-американские переговоры по этому вопросу", – заявил Наливайченко.

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      Теги: Новости политики Новости США Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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