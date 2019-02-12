Валентин Наливайченко пропонує розмістити в Україні військовий контингент США

Лідер Руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко виступає з ініціативою розміщення на території України ротаційного контингенту американських військових.

Такий крок, за словами Наливайченка, дозволить на практиці прискорити інтеграцію України у євро-атлантичний безпековий простір, залучити потужні іноземні інвестиції в національну інфраструктуру та ОПК, оновити вітчизняні технології, але головне – вийти на новий рівень стратегічної співпраці між Україною, США і Польщею.

На думку політика, іноземні партнери України мають бути зацікавлені в розміщенні американського військового контингенту на території України для прикриття американської військової бази, систем ППО та ресурсно-логістичних баз на території Польщі.

За словами Наливайченка, такий крок є доцільним з огляду на зміну балансу сил і загроз у зв‘язку із розірванням Договору про ракети середньої та малої дальності.

Реалізувати цю ініціативу можна в три етапи. Спочатку – створення окремої української військової частини, яка буде елементом регіональної присутності США. Наступний крок – розміщення на території України т.зв. "ротаційних сил", тобто контингенту американських військових, склад якого змінюється в залежності від потреб. Третій етап – прийняття офіційного рішення про створення стаціонарної військової бази.

"Після перемоги на президентських виборах, я негайно ініціюю україно-польсько-американські перемовини з цього питання", – заявив Наливайченко.