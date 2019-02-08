Валентин Наливайченко приветствует объединение кандидатов в президенты вокруг честных выборов

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко приветствует объединение кандидатов в президенты Украины для защиты избирательного процесса от внешнего вмешательства и присоединяется к Меморандуму о честных выборах".

"Очень важно, что объявленная мной 14 января э.г. инициатива по объединению ради защиты волеизъявления граждан, нашла свое отражение в Меморандуме о честных выборах, подписанном вчера, 7 февраля этого года, Андреем Садовым, Юлией Тимошенко, Александром Шевченко и другими кандидатами в президенты Украины.

Ставя и свою подпись под этим документом, еще раз подчеркиваю, что власть и украинское общество, международные партнеры Украины, а особенно участники гонки должны сделать все от них зависящее, чтобы президентская кампания и волеизъявление прошли прозрачно и без какого-либо внешнего вмешательства.

По убеждению Наливайченко, важно, чтобы совместными усилиями кандидатов уже сегодня были созданы объединенные штабы совместных действий с целью наблюдения и противодействия фальсификациям и внешнему вмешательству в выборы.

Как сообщалось ранее, 14 января 2019 года Валентин Наливайченко призвал к объединению всех кандидатов в президенты, общественные и патриотические организации, международных партнеров и выступил с инициативой создания всеукраинского общественного движения "За свободные и справедливые выборы".

7 февраля 2019 года кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко и Виктор Бондарь подписали Меморандум "За честные выборы" в эфире телевизионной программы "Право на власть" и призвали других кандидатов присоединяться к этой инициативе.