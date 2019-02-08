13:59
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Валентин Наливайченко вітає об'єднання кандидатів у президенти навколо чесних виборів

      89 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / day.kyiv.ua

      Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вітає об'єднання кандидатів у президенти України задля захисту виборчого процесу від зовнішнього втручання і приєднується до Меморандуму про чесні вибори".

      "Дуже важливо, що оголошена мною 14 січня ц.р. ініціатива щодо об’єднання заради захисту волевиявлення громадян, знайшла своє віддзеркалення у Меморандумі про чесні вибори, підписаному вчора, 7 лютого цього року, Андрієм Садовим, Юлією Тимошенко, Олександром Шевченком та іншими кандидатами у президенти України.

      Ставлячи і свій підпис під цим документом, ще раз наголошую, що влада і українське суспільство, міжнародні партнери України, а особливо учасники перегонів мають зробити все від них залежне, щоб президентська кампанія і волевиявлення пройшли прозоро і без будь-якого зовнішнього втручання.

      На переконання Наливайченка, важливо, щоб спільними зусиллями кандидатів уже сьогодні були створені об'єднані штаби спільних дій з метою спостереження та протидії фальсифікаціям і зовнішньому втручанню у вибори.

      Як повідомлялося раніше, 14 січня 2019 року Валентин Наливайченко закликав до об’єднання усі кандидатів у президенти, громадські та патріотичні організації, міжнародних партнерів і виступив з ініціативою створення загальноукраїнського громадського руху "За вільні і справедливі вибори".

      7 лютого 2019 року кандидати у президенти Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Віктор Бондар підписали Меморандум "За чесні вибори" під час ефіру телевізійної програми "Право на владу" та закликали інших кандидатів приєднуватися до цієї ініціативи.

      blog_ava
      Як не отримати НАТО по сусідству: Росії дали просту пораду
      сьогодні
      6938
      Теги: Новини політики Андрій Садовий Валентин Наливайченко Шевченко Олександр Леонідович
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сьогодні , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 1643
      Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:39 Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1818
      "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      сьогодні , 09:40 "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      645
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сьогодні , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1171
      Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      7 лютого , 22:00 Курс на ЄС і НАТО – пафосний передвиборчий хід Порошенка
      Артем Овдієнко 644
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук