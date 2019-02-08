Валентин Наливайченко вітає об'єднання кандидатів у президенти навколо чесних виборів

Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вітає об'єднання кандидатів у президенти України задля захисту виборчого процесу від зовнішнього втручання і приєднується до Меморандуму про чесні вибори".

"Дуже важливо, що оголошена мною 14 січня ц.р. ініціатива щодо об’єднання заради захисту волевиявлення громадян, знайшла своє віддзеркалення у Меморандумі про чесні вибори, підписаному вчора, 7 лютого цього року, Андрієм Садовим, Юлією Тимошенко, Олександром Шевченком та іншими кандидатами у президенти України.



Ставлячи і свій підпис під цим документом, ще раз наголошую, що влада і українське суспільство, міжнародні партнери України, а особливо учасники перегонів мають зробити все від них залежне, щоб президентська кампанія і волевиявлення пройшли прозоро і без будь-якого зовнішнього втручання.



На переконання Наливайченка, важливо, щоб спільними зусиллями кандидатів уже сьогодні були створені об'єднані штаби спільних дій з метою спостереження та протидії фальсифікаціям і зовнішньому втручанню у вибори.



Як повідомлялося раніше, 14 січня 2019 року Валентин Наливайченко закликав до об’єднання усі кандидатів у президенти, громадські та патріотичні організації, міжнародних партнерів і виступив з ініціативою створення загальноукраїнського громадського руху "За вільні і справедливі вибори".



7 лютого 2019 року кандидати у президенти Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Віктор Бондар підписали Меморандум "За чесні вибори" під час ефіру телевізійної програми "Право на владу" та закликали інших кандидатів приєднуватися до цієї ініціативи.