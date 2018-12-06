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      Валентин Наливайченко разработал Азовский пакет санкций

      Новая тема 102 Читати новину українською

      Умножить международные санкции украинским давлением. Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в Харькове презентовал Азовский пакет санкций.

      Политик убежден, что Российская Федерация должна быть строго наказана за агрессию в Керченском проливе.

      Я настаиваю, что и внутри страны, и президент, и правительство должны применить санкции против российского бизнеса – государственно-олигархического, в финансовом секторе, в энергетических компаниях Украины, в транспортных. Должен быть зачищен и выброшен бизнес-агрессор. И самое главное, все эти ресурсы должны перейти под стратегический контроль государства,
      – заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Политик убежден, что со страной-агрессором нужно вводить визовый режим и расторгать любые соглашения. А для противостояния грязи создавать информационные гражданско-военные центры. Особую поддержку государство должно предоставлять предприятиям, разрабатывающим и обеспечивающим армию военной техникой.

      "Для меня очень важно, как и для целого движения "Справедливость", для наших волонтеров, для наших активистов, чтобы правительство действительно отнеслось к военному положению, нашим предприятиям серьезно. Чтобы оборонные заказы были направлены, чтобы заработали украинские заводы, чтобы рабочие места были первым последствием того, что увидят наши граждане", – сказал лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Кроме того, по словам политика, государство должно всячески помогать вынужденным переселенцам. Строить для тех, кто остался без жилья, модульные городки, оказывать адресную помощь и содействовать трудоустройству.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Санкции Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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