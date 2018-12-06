Валентин Наливайченко розробив Азовський пакет санкцій

Помножити міжнародні санкції українським тиском. Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко у Харкові презентував Азовський пакет санкцій.

Політик переконаний, що Російська Федерація має бути суворо покарана через агресію у Керченській протоці.

Я наполягаю, що і в середині країни, і президент, і уряд мають застосувати санкції проти російського бізнесу – державно-алігархічного, у фінансовому секторі, в енергетичних компаніях України, у транспортних. Має бути зачищений і викинутий бізнес-агресор. І найголовніше, усі ці ресурси мають перейти під стратегічний контроль держави,

– заявив лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Політик переконаний, що із країною-агресором потрібно запроваджувати візовий режим та розривати будь-які угоди. А для протистояння бруду створювати інформаційні цивільно-військові центри. Особливої підтримки держава має надавати підприємствам, що розробляють та забезпечують армію військовою технікою.

"Для мене дуже важливо, як і для цілого руху "Справедливість", для наших волонтерів, для наших активістів, щоб уряд справді віднісся до воєнного стану, до наших підприємств серйозно. Щоб оборонні замовлення були направлені, щоб запрацювали українські заводи, щоб робочі місця були першим наслідком того, що побачать наші громадяни", – сказав лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Крім того, за словами політика, держава має всіляко допомагати вимушеним переселенцям. Будувати для тих, хто залишився без житла, модульні містечка, надавати адресну допомогу та сприяти працевлаштуванню.