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      Валентин Наливайченко встретился с работниками львовских предприятий

      Новая тема 24 Читати новину українською

      Как защитить честный бизнес и противостоять рейдерам. Об этом говорил со львовскими предпринимателями кандидат в Президенты Украины Валентин Наливайченко.

      Люди жаловались политику на произвол черных регистраторов, бездействие правоохранительных органов, приводили многочисленные факты дерзких краж рейдерами их прав на имущество и бизнес.

      Мы находимся в помещении, которое они называют своим помещением. Мы имеем документы, договор купли-продажи, есть все договора с городскими властями о создании своего предприятия. А оказывается, что эти документы, выданные нам государством, недействительны,
      – рассказал генеральный директор компании "ВЕЕМ Металл автопром" Богдан Шевцив.

      Предприниматели в отчаянии, они не знают, как создавать рабочие места и возрождать производство. Ведь вместо поддержки, государство душит предпринимателей налогами и облагает поборами.

      "Мы выбирали промзону, потому что мы знали, что создаем производство и пришли на завод фрезерных станков, который распродавался, который был уничтожен. Мы здесь создали с перспективой на развитие свои производства", – пояснил руководитель предприятия "Резон" Михаил Мартыняк.

      Валентин Наливайченко убежден, что в Украине нужно менять власть, потому что она не способна защитить предпринимателей от мошенников и рейдеров, если не поддерживает тех, кто создает в стране благосостояние.

      Согласитесь, работающее предприятие – это люди. Они получают зарплаты – значит есть налоги и в пенсионный, и в другие фонды, социальные для государства. Вот поэтому так важно заботиться и поддерживать украинские производства,
      – сказал кандидат в Президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Налоговые льготы, доступные кредиты и защита прав предпринимателей – главные приоритеты для тех, кто идет во власть, убежден Валентин Наливайченко. Если же политики не способны служить украинцам, то их следует переизбирать.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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