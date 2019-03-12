Валентин Наливайченко встретился с работниками львовских предприятий

Как защитить честный бизнес и противостоять рейдерам. Об этом говорил со львовскими предпринимателями кандидат в Президенты Украины Валентин Наливайченко.

Люди жаловались политику на произвол черных регистраторов, бездействие правоохранительных органов, приводили многочисленные факты дерзких краж рейдерами их прав на имущество и бизнес.

Мы находимся в помещении, которое они называют своим помещением. Мы имеем документы, договор купли-продажи, есть все договора с городскими властями о создании своего предприятия. А оказывается, что эти документы, выданные нам государством, недействительны,

– рассказал генеральный директор компании "ВЕЕМ Металл автопром" Богдан Шевцив.

Предприниматели в отчаянии, они не знают, как создавать рабочие места и возрождать производство. Ведь вместо поддержки, государство душит предпринимателей налогами и облагает поборами.

"Мы выбирали промзону, потому что мы знали, что создаем производство и пришли на завод фрезерных станков, который распродавался, который был уничтожен. Мы здесь создали с перспективой на развитие свои производства", – пояснил руководитель предприятия "Резон" Михаил Мартыняк.

Валентин Наливайченко убежден, что в Украине нужно менять власть, потому что она не способна защитить предпринимателей от мошенников и рейдеров, если не поддерживает тех, кто создает в стране благосостояние.

Согласитесь, работающее предприятие – это люди. Они получают зарплаты – значит есть налоги и в пенсионный, и в другие фонды, социальные для государства. Вот поэтому так важно заботиться и поддерживать украинские производства,

– сказал кандидат в Президенты Украины, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Налоговые льготы, доступные кредиты и защита прав предпринимателей – главные приоритеты для тех, кто идет во власть, убежден Валентин Наливайченко. Если же политики не способны служить украинцам, то их следует переизбирать.