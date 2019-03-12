Валентин Наливайченко зустрівся з працівниками львівських підприємств

Як захистити чесний бізнес і протистояти рейдерам. Про це говорив із львівськими підприємцями кандидат у Президенти України Валентин Наливайченко.

Люди скаржилися політику на свавілля чорних реєстраторів, бездіяльність правоохоронних органів, наводили численні факти зухвалих крадіжок рейдерами їхніх прав на майно та бізнес.

Ми знаходимось у приміщенні, яке вони називають своїм приміщенням. Ми маємо документи, договір купівлі-продажі, маємо всі договори з міською владою про створення свого підприємства. А виявляється, що ці документи, які видані нам державою, є недійсні,

– розповів генеральний директор компанії "ВЕЕМ Метал автопром" Богдан Шевців.

Підприємці у розпачі, вони не знають, як створювати робочі місця та відроджувати виробництво. Адже, замість підтримки, держава душить підприємців податками та обкладає поборами.

"Ми вибирали промзону, тому що ми знали, що створюємо виробництво і прийшли на завод фрезерних верстатів, який розпродувався, який був знищений. Ми тут створили з перспективою на розвиток свої виробництва", – пояснив керівник підприємства "Резон" Михайло Мартиняк.

Валентин Наливайченко переконаний, що в Україні потрібно міняти владу, бо вона не здатна захистити підприємців від шахраїв і рейдерів, якщо не підтримує тих, хто створює в державі добробут.

Погодьтесь, працююче підприємство – це люди. Вони отримують зарплати – значить маємо податки і в пенсійний, і в інші фонди, соціальні для держави. Ось тому так важливо дбати і підтримувати українські виробництва,

– сказав кандидат в Президенти України, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Податкові пільги, доступні кредити і захист прав підприємців, – головні пріоритети для тих, хто йде у владу, переконаний Валентин Наливайченко. Якщо ж політики не здатні служити українцям, то їх слід переобирати.