Валентин Наливайченко выступает за немедленный пересмотр всех соглашений с Россией

Украине следует немедленно провести инвентаризацию всей договорно-правовой базы с Россией, тщательно проанализировать ее и оставить то, что нужно для защиты наших граждан.

Об этом заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в эфире программы "Доброе утро, страна" на UA:Первый.

Он отметил, что на сегодня до сих пор остаются действующими еще 314 соглашений между Украиной и РФ.

"Властям надо было давно провести инвентаризацию этих соглашений, проанализировать их и оставить те, которые защищают политзаключенных, заложников, наших граждан", – сказал дипломат.

При этом Валентин Наливайченко предостерег от бездумной денонсации всех без исключения договоров с Россией, поскольку это может навредить украинским гражданам, которые находятся на территории страны агрессора. Среди таких соглашений он, в частности, назвал Консульскую конвенцию между Украиной и РФ от 1993 года.

"Ее надо оставить, потому что она нам нужна. Кто сейчас посещает арестованных в России украинцев, в том числе захваченных моряков? Украинские консулы. Я знаю, какой это тяжелый труд, сам руководил консульской службой. И наши консулы, которые сейчас в Москве, в Лефортово, прорываются к нашим гражданам и оказывают правовую помощь. Кто еще это может сейчас сделать?", – пояснил лидер Движения "Справедливость", добавив, что в консульском праве даже состояние войны не означает разрыв консульских отношений.

В.Наливайченко подчеркнул, что в вопросе договорно-правовой базы с Россией, Украине нужно действовать исключительно с позиции защиты прав и интересов граждан.

"Все, что нужно для граждан Украины, нам надо сохранить. Все остальное надо не колеблясь разорвать", – резюмировал он.

Наливайченко напомнил, что еще в 2014 году СБУ под его руководством в одностороннем порядке разорвала все соглашения и контакты с российскими спецслужбами.

"Мы не ждали удобного времени, а взяли и решительно сделали это", – сказал он. При этом Наливайченко добавил, что тогда же настаивал на денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.