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      Валентин Наливайченко виступає за негайний перегляд усіх угод з Росією

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / spravedlyvist.com.ua

      Україні слід негайно провести інвентаризацію усієї договірно-правової бази з Росією, ретельно проаналізувати її та залишити те, що потрібно для захисту наших громадян.

      Про це заявив лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко в ефірі програми "Доброго ранку, країно" на UA:Перший.

      Він зауважив, що на сьогодні досі залишаються чинними ще 314 угод між Україною та РФ.

      Владі треба було давно провести інвентаризацію цих угод, проаналізувати їх і залишити ті, які захищають політв’язнів, заручників, наших громадян,
      – сказав дипломат.

      При цьому Валентин Наливайченко застеріг від бездумної денонсації усіх без винятку договорів з Росією, оскільки це може зашкодити українським громадянам, які перебувають на території країни агресора. Серед таких угод він, зокрема, назвав Консульську конвенцію між Україною та РФ від 1993 року.

      "Її треба залишити, бо вона нам потрібна. Хто зараз відвідує заарештованих в Росії українців, в тому числі захоплених моряків? Українські консули. Я знаю, яка це важка праця, сам керував консульською службою. І наші консули, які зараз в Москві, в Лефортово, прориваються до наших громадян і надають правову допомогу. Хто ще це може зараз зробити?", – пояснив лідер Руху "Справедливість", додавши, що в консульському праві навіть стан війни не означає розрив консульських відносин.

      В.Наливайченко наголосив, що у питанні договірно-правової бази з Росією, Україні треба діяти виключно з позиції захисту прав та інтересів громадян.

      Все, що потрібно для громадян України, нам треба зберегти. Все інше треба не вагаючись розірвати,
      – резюмував він.

      Наливайченко нагадав, що ще у 2014 році СБУ під його керівництвом в односторонньому порядку розірвала усі угоди і контакти з російськими спецслужбами.

      "Ми не чекали зручного часу, а взяли й рішуче зробили це", – сказав він. При цьому Наливайченко додав, що тоді ж наполягав на денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ.

      Теги: Новини політики Україна – Росія СБУ Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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