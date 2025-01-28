В правительстве страны не исключают, что вице-министра могут проверить спецслужбы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT и Delfi.

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Что говорит Гаврилов о своем плейлисте

По словам Валентина Гаврилова, в этом году он зашел в свой аккаунт в "ВКонтакте", однако, до того очень долго туда не заходил. Теперь он уже якобы удалил страницу.

Вице-министр объясняет, что песни об СССР и России он добавил в плейлист не потому, что они ему нравятся, а вроде бы только хотел "ознакомиться с ними".

Я родился и вырос в Литве, всю жизнь связываю только с Литвой, моя работа направлена исключительно на благо Литвы,

– говорит Гаврилов и добавляет, что по некоторым вопросам уже изменил свои взгляды.

Кроме плейлиста, литовского вице-министра также раскритиковали за фотографии с мероприятий ко Дню победы 9 мая. Он пообещал праздновать окончание Второй мировой войны вместе с Европой 8 мая. Однако заявил, что 9 мая тоже будет отмечать, объясняя это тем, что дата является важной для его семьи.

В то же время премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что не исключает возможности обращения в Департамент государственной безопасности, чтобы там предоставили заключение о том, представляет ли Гаврилов угрозу национальной безопасности.

Он добавляет, что до сих пор не ставил под сомнение лояльность вице-министра к Литве. Однако, по его словам, если бы выяснилось, что Гаврилов не является надежным человеком, то "вопрос был бы решен".