Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий, комментируя пост Залужного в телеграм-канале.

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Голобуцкий подчеркнул, что заявление Залужного в поддержку Резникова вызывает оптимизм и даже успокаивает.

Суть даже не в том, что главком положительно оценил обеспечение армии. Это само по себе радует, но это в этом случае не главное. То, что Залужный поддержал Резникова – это показатель, что военно-политическое и военное руководство действительно работает в единстве. Это яркий контраст на фоне грызни у россиян,

– заявил Голобуцкий.

По словам Голобуцкого, такое единство – во многом заслуга министра обороны Алексея Резникова.

"Минобороны с прошлого февраля часто, но молча выгребало от общества и журналистов, а Резников персонально – от Зеленского, в том числе за вопросы, которые действительно нужно было адресовать Залужному и Генштабу. Специалисты это понимают, но простые граждане в своей массе – нет. Во многом поэтому мы имеем беспрецедентное и тотальное доверие к армии. Резников терпел и стрелки не переводил. Наоборот, регулярно хвалил армию и командование", – отметил Голобуцкий.

Эксперт также отметил, что слаженность и взаимоуважение между военным руководством Украины – очень положительный сигнал для Запада.

Запад видит, что наш военно-политический блок – монолитный, следовательно, россияне не смогут дестабилизировать нас через руководство. Это увеличивает наши шансы на победу. Поэтому мы получим больше помощи,

– подчеркнул эксперт.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором отметил, что в условиях войны система военного управления в государстве должна быть непоколебимой. Перекладывание ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти, подчеркнул Залужный.