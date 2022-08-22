Это будет совсем другая нация и люди, – Залужный

Об этом Валерий Залужный рассказал во время форума "Защитники. Перекличка. Там где мы, там Украина", который транслировался в эфире телемарафона. По словам Залужного, украинские военные ежедневно, каждую минуту ощущают запах смерти рядом.

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Этот запах невозможно спутать ни с чем. Он постоянно рядом. Привкус крови, который не исчезает. Даже если пытаться заглушить его чем-нибудь другим – он не исчезает. Это привкус горьких слез – он не исчезает,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Как заявил Залужный, на сегодняшний день это постоянный ад. И единственный отдых, по словам Залужного, – "это смена одного ада на другой".

"И в этот период между сменой локаций выполнения боевых задач и есть отдых. И эти люди, дай Бог, скоро вернутся. Конечно, с победой", – отметил он.

Залужный подчеркнул, что сдерживающих врага военнослужащих очень много и все они разные. Однако их объединяет одно важное дело – защита Украины.

Их очень много, они разные, но все вместе ради детей, жен, родителей делают одно важное дело – защищают нашу страну в тех условиях, о которых я говорил. Они вернутся, станут ветеранами со своими проблемами и запросами и своим горем,

– рассказал главнокомандующий.

Залужный добавил, что военнослужащих, которые вернутся с войны, нужно будет поддерживать.

"Это будет совсем другая нация и люди, которые будут знать цену свободы и независимости", – резюмировал он.

Залужный назвал потери Украины

Главнокомандующий ВСУ во время форума "Защитники. Перекличка" назвал потери Украины в войне с россией. Он заявил, что в войне с россией участвуют не только военные и те, кто взял в руки оружие, но и невинные дети.

Он отметил, что они, возможно, входят в почти 9 тысяч погибших героев. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что дети должны расти в защите, абсолютной безопасности и ощущении, что будущее обязательно есть.

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