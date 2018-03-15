Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ

Парламент освободил Валерию Гонтареву от должности главы НБУ. Почти через год после того, как она объявила об отставке.

За увольнение Валерии Гонтаревой проголосовали 342 народных депутатов, против – 1 (внефракционный Андрей Деркач), воздержались – 2 (Игорь Грынив и Руслан Сольвар с БПП), 32 нардепы не голосовали.

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Валерия Гонтарева была председателем НБУ с 19 июня 2014 года. До того занимала должность председателя наблюдательного совета банка "Авангард". Период правления Гонтаревой больше всего запомнился "банкопадом", в частности, с начала ее работы в Нацбанке были выведены с рынка более 80 банков. Курс гривны к доллару с начала ее правления снизился более чем вдвое (на момент ее назначения доллар стоил 11,85 грн).

Валерия Гонтарева подала в отставку с должности главы НБУ еще 10 апреля 2017-го года. Она была в оплачиваемом отпуске с 11 мая по 7 августа – остатки ежегодных отпусков накопились у Гонтаревой с 2014 года. С 8 августа экс-глава НБУ находилась в отпуске за свой счет. Все это время функции руководителя НБУ исполнял первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий.

Отметим, кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады еще 18 января. Избрание нового главы Нацбанка было одним из требований МВФ для предоставления следующих траншей.