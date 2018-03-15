21:59
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Рада звільнила Гонтареву з посади голови НБУ

815 Читать новость на русском
Валерію Гонтареву звільнили з посади голови НБУ
Валерію Гонтареву звільнили з посади голови НБУ / segodnya.ua

Парламент звільнив Валерію Гонтареву з посади голови НБУ. Майже через рік після того, як вона оголосила про відставку.

За звільнення Валерії Гонтаревої проголосували 342 народні депутати, проти – 1 (позафракційний Андрій Деркач), утримались – 2 (Ігор Гринів та Руслан Сольвар із БПП), 32 нардепи не голосували.

Читайте також: Епоха Гонтаревої: чим запам'ятався найодіозніший керівник Нацбанку

Валерія Гонтарева була головою НБУ з 19 червня 2014 року. До того займала посаду голови спостережної ради банку "Авангард". Період правління Гонтаревої найбільше запам'ятався "банкопадом", зокрема з початку її роботи в Нацбанку було виведено з ринку понад 80 банків. Курс гривні щодо долара з початку її правління знизився більш ніж удвічі (на момент її призначення долар коштував 11,85 грн).

Валерія Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ ще 10 квітня 2017-го року. Вона була в оплачуваній відпустці з 11 травня по 7 серпня – залишки щорічних відпусток накопичились у Гонтарєвої з 2014 року. З 8 серпня екс-голова НБУ перебувала у відпустці за свій рахунок. Весь цей час функції керівника НБУ виконував перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.

Зазначимо, кандидатуру Якова Смолія на посаду голови НБУ Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради ще 18 січня. Обрання нового голови Нацбанку було однією з вимог МВФ для надання наступних траншів.

Теги: Верховна Рада Відставка Гонтаревої Новини України Новини політики НБУ Валерія Гонтарева
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1128
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 863
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6171
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 466
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5087
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук