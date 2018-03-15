Рада звільнила Гонтареву з посади голови НБУ

Парламент звільнив Валерію Гонтареву з посади голови НБУ. Майже через рік після того, як вона оголосила про відставку.

За звільнення Валерії Гонтаревої проголосували 342 народні депутати, проти – 1 (позафракційний Андрій Деркач), утримались – 2 (Ігор Гринів та Руслан Сольвар із БПП), 32 нардепи не голосували.

Читайте також: Епоха Гонтаревої: чим запам'ятався найодіозніший керівник Нацбанку

Валерія Гонтарева була головою НБУ з 19 червня 2014 року. До того займала посаду голови спостережної ради банку "Авангард". Період правління Гонтаревої найбільше запам'ятався "банкопадом", зокрема з початку її роботи в Нацбанку було виведено з ринку понад 80 банків. Курс гривні щодо долара з початку її правління знизився більш ніж удвічі (на момент її призначення долар коштував 11,85 грн).

Валерія Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ ще 10 квітня 2017-го року. Вона була в оплачуваній відпустці з 11 травня по 7 серпня – залишки щорічних відпусток накопичились у Гонтарєвої з 2014 року. З 8 серпня екс-голова НБУ перебувала у відпустці за свій рахунок. Весь цей час функції керівника НБУ виконував перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.

Зазначимо, кандидатуру Якова Смолія на посаду голови НБУ Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради ще 18 січня. Обрання нового голови Нацбанку було однією з вимог МВФ для надання наступних траншів.