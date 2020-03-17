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      Валютных ограничений не будет: в НБУ заверили, что резервов достаточно

      - Читати новину українською

      В Национальном банке Украины заверили, что пока не рассматривают введение валютных ограничений. У регулятора достаточно резервов для того, чтобы удерживать ситуацию с валютой под контролем.

      Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге по работе банков и финансовых рынков.

      Актуально Банки резко снизили курс гривны при онлайн обмене

      Банковская система ликвидна, резервов достаточно,
      – заверили в Нацбанке.

      В НБУ убеждены, что введение валютных ограничений негативно воспримут как обычные граждане, так и компании.

      Представитель Нацбанка также признал, что основной причиной обесценивания гривны являются панические настроения, вызванные мировым экономическим кризисом и распространением коронавируса в мире.

      Важно! По состоянию на 17 марта НБУ установил официальный курс на уровне 26,52 гривны за доллар. Это на 44 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день. Что касается евро, то его стоимость выросла на 53 копейки и составляет 29,52 гривны.

      Как НБУ планирует бороться с нехваткой наличной валюты?Нацбанк 17 марта заявил о готовности поддерживать гривну, а также признал проблему с дефицитом наличной валюты. НБУ вместе с банками ищет варианты решения проблемы.

      Дефицит наличной валюты привел к резкому скачку курса и росту стоимости валюты при онлайн обмене, который НБУ посоветовал использовать гражданам.

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      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины НБУ Валюта Наличные Курсы валют
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