Валютних обмежень не буде: у НБУ запевнили, що резервів достатньо

У Національному банку України запевнили, що наразі не розглядають запровадження валютних обмежень. У регулятора достатньо резервів для того щоб утримувати ситуацію з валютою під контролем.

Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій на брифінгу щодо роботи банків і фінансових ринків. Актуально Банки різко знизили курс гривні при онлайн обміні Банківська система ліквідна, резервів достатньо,

– запевнили у Нацбанку. Важливо! Станом на 17 березня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривні за долар. Це на 44 копійки більше, ніж було у попередній банківський день. Щодо євро, то його вартість зросла на 53 копійки та становить 29,52 гривні. Новина доповнюється