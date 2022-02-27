Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев по результатам доклада Министра финансов Украины.

Внимание В Бюджет страны уже перечислили почти весь бюджет НБУ

Главные итоги

Минфин работает в штатном режиме. Все базы данных перевезены и работают.

Поступило 97 миллиардов гривен – это больше, чем план.

Платежи работают – как на принятие, так и на выплаты.

Расходы производятся только по защищенным расходам и расходам, необходимым для защиты страны.

Условия военного положения позволяют оперативно принимать решения и перебрасывать средства в рамках бюджета.

Вопрос ликвидности не стоит. Ликвидность на ЕКР есть. Деньги на нужды армии есть.

Принято решение об особенностях работы казначейской службы. Это позволяет оперативно принимать финансовые решения

Известно, что ведутся переговоры со Всемирным Банком, США. С МВФ о быстрой программе поддержки.

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