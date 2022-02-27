Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев по результатам доклада Министра финансов Украины.

Внимание В Бюджет страны уже перечислили почти весь бюджет НБУ

Главные итоги

  • Минфин работает в штатном режиме. Все базы данных перевезены и работают.
  • Поступило 97 миллиардов гривен – это больше, чем план.
  • Платежи работают – как на принятие, так и на выплаты.
  • Расходы производятся только по защищенным расходам и расходам, необходимым для защиты страны.
  • Условия военного положения позволяют оперативно принимать решения и перебрасывать средства в рамках бюджета.
  • Вопрос ликвидности не стоит. Ликвидность на ЕКР есть. Деньги на нужды армии есть.
  • Принято решение об особенностях работы казначейской службы. Это позволяет оперативно принимать финансовые решения

Известно, что ведутся переговоры со Всемирным Банком, США. С МВФ о быстрой программе поддержки.

ВСУ

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